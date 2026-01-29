Concret, reducerea propusă prevede diminuarea cu 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul din jurul casei și un singur mijloc de transport, la alegerea fiecărei familii. Această facilitate nu se aplică spațiilor folosite pentru activități economice, ci doar celor rezidențiale.

Inițiatorul proiectului subliniază că multe dintre comunitățile din Apuseni și Delta Dunării se confruntă cu depopularea, mai ales prin plecarea tinerilor. În aceste zone, majoritatea locuitorilor își duc traiul din pensii, agricultură, pescuit și creșterea animalelor, activități de subzistență care abia asigură un trai minimal.

Proiectul prevede că primăriile nu vor pierde venituri din cauza reducerilor, deoarece diferența va fi acoperită de la bugetul de stat. Astfel, autoritățile locale vor putea aplica măsura fără a-și afecta bugetele.

„Majoritatea își duc traiul din pensii, agricultură, pescuit și creșterea animalelor (…) activități de subzistență prin care cu greu se descurcă pentru un trai minimal”, a explicat deputatul Adrian Nicolae Bara în expunerea de motive.

Scopul măsurii este de a face viața mai suportabilă în zonele izolate și de a descuraja migrația către centrele urbane. Capacitatea primăriilor de a se moderniza și de a oferi condiții atractive de trai este considerată esențială pentru a stopa depopularea și pentru a recupera decalajele de dezvoltare între zonele izolate și orașe.

„Tot mai puţini români alegând să locuiască în continuare în aceste zone. (…) Capacitatea autorităților locale de a se moderniza (…) este de o importanță vitală nu doar pentru a recupera decalajele de dezvoltare ci şi pentru a se oferi un cadru atractiv astfel încât tinerii să nu mai migreze într-un număr covarşitor în marile centre urbane, depopulându-se localităţi întregi”, a explicat inițiatorul.

Proiectul de lege se află în stadiu incipient și va fi analizat în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Deputatul Adrian Bara a oferit anterior mai multe explicații: