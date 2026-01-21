Mai multe primării din județul Alba au spus că, începând de joi, suspendă plata taxelor locale.

Primarul orașului Abrud, Radu Marcel Tuhuț, a scris pe Facebook că, după ce a făcut demersuri la Prefectură, Guvern și Ministerul Finanțelor pentru aplicarea reducerilor de 50% la taxe și impozite prevăzute pentru localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, a decis să suspende temporar încasarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026. Măsura se aplică de joi, 22 ianuarie 2026, și va rămâne până când apar noi reguli legale.

„Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut personal către Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Guvernul României şi Ministerul Finanţelor, privind aplicarea facilităţilor fiscale (de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale) prevăzute de HG nr. 323/1996 pentru localităţile din Munţii Apuseni şi Delta Dunării, am decis suspendarea temporară a încasării impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026. Această măsură se aplică începând de joi, 22 ianuarie 2026, şi va rămâne în vigoare până la apariţia unor noi reglementări legale”, a scris Tuhuț.

Primăria Câmpeni a luat aceeași decizie. Primarul Cristian Dan Pașca a spus că, în urma demersurilor similare la Prefectură, Guvern și Ministerul Finanțelor, primăria va suspenda începând de joi, 22 ianuarie, încasarea impozitelor și taxelor locale pentru 2026, până la apariția noilor reglementări.

„Primăria Câmpeni suspendă temporar plata impozitelor şi taxelor locale. Ca urmare a demersurilor adresate Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Guvernului României şi Ministerului Finanţelor, privind acordarea unor facilităţi fiscale locuitorilor din localităţile din Munţii Apuseni şi Delta Dunării, prevăzute în HG nr. 323/1996, Primăria Oraşului Câmpeni suspendă, începând de joi, 22 ianuarie 2026, încasarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026, până la apariţia noilor reglementări legale”, este anunţul făcut de Paşca.

Primăria Arieșeni anunțase încă de luni că suspendă plata taxelor pentru câteva zile, pentru că va propune Consiliului Local modificarea hotărârii privind taxele și impozitele pentru 2026. Primăria a explicat că, după consultări cu specialiști, se pot acorda reduceri de până la 50% pentru locuințe, terenuri și mijloace de transport, în cazurile prevăzute de Codul fiscal. Modificarea va fi aplicată după ce Consiliul Local o adoptă, iar apoi se va relua încasarea impozitelor.

„Primăria comunei Arieşeni informează cetăţenii că pentru câteva zile se suspendă încasarea impozitelor locale deoarece voi propune Consiliului Local modificarea Hotărârii privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2026. În urma consultărilor cu specialişti din domeniul juridic şi financiar-fiscal, se pot acorda reduceri de până la 50%, pentru cazurile prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează: art. 456 alin. (2) lit. i) – pentru locuinţa de domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 464 alin. (2) lit. h) – pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni; art. 469 alin. (2) lit. e) – pentru un mijloc de transport aflat în proprietatea persoanelor care locuiesc în comuna Arieşeni. Modificarea va fi supusă procedurilor legale şi va produce efecte după adoptarea de către Consiliul Local urmând să revenim cu o informare în acest sens, iar după aceasta se va putea relua încasarea impozitelor”, a informat Primăria Arieșeni.

Primăria Albac recomandă cetățenilor să amâne plata taxelor și impozitelor pentru 2026 până primesc un răspuns concret de la autorități. În cazul în care sumele au fost deja plătite și reducerea va fi aprobată, banii vor fi returnați contribuabililor.

„În urma memoriului depus la Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi a României şi Instituţia Prefectului Alba, Primăria Comunei Albac recomandă cetăţenilor amânarea plăţii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 până la primirea unui răspuns concret din partea instituţiilor mai sus menţionate. În cazul în care plăţile au fost sau vor fi încasate, iar reducerea va fi aprobată, sumele de bani vor fi restituite contribuabililor!”, a transmis şi Primăria Albac.

Decizia primăriilor din județul Alba de a suspenda plata taxelor și impozitelor locale a venit după ce Ziarul Unirea a explicat că localitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării beneficiază de reducere de 50% la taxe, fiind zone defavorizate.

Profesorul universitar Popa Irimie a explicat că Ordonanța Guvernului nr. 78/2025 nu schimbă aceste reguli speciale pentru aceste zone, ci doar introduce reguli generale pentru toate localitățile. Legea prevede că locuitorii din aceste zone pot primi reducere de 50% la impozitele pentru clădiri, terenuri și vehicule.

„Ordonanţa nr. 27/1996, aprobată prin Legea nr. 96/1997 şi republicată ulterior, instituia facilităţi fiscale pentru locuitorii din Munţii Apuseni şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, inclusiv o reducere de 50% a impozitelor şi taxelor locale pentru clădiri şi terenuri. Această măsură viza persoanele fizice cu domiciliul în zonele menţionate, având scopul de a sprijini dezvoltarea socio-economică a respectivelor arealuri, considerate defavorizate. Începând cu 2026, reducerea cu 50% a impozitelor locale pe clădiri, terenuri şi vehicule pentru persoanele fizice din Munţii Apuseni şi Delta Dunării a fost eliminată. Pachetul 2 de măsuri fiscale propus de Guvernul Bolojan a prevăzut eliminarea alocării de la bugetul de stat a sumelor destinate susţinerii acestei facilităţi, totuşi autorităţile locale putând opta pentru menţinerea bonificaţiei de 50% pentru o singură locuinţă”, notează Ziarul Unirea.

În județul Alba, comunele Poșaga și Ocoliș au păstrat această reducere prin hotărâri locale, dar celelalte peste 20 de localități din Munții Apuseni nu au acordat reduceri. Unele primării au suspendat plata impozitelor până primesc clarificări de la autoritățile centrale.