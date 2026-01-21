Potrivit modificărilor Codului Civil, companiile de asigurări au obligația legală de a oferi compensații atât persoanelor implicate direct în accidente, cât și rudelor apropiate, ca urmare a deciziei Curții Constituționale care a declarat neconstituțională limitarea despăgubirilor doar la victimele directe.

Anterior, legislația oferea claritate în special în cazurile de deces al victimei, însă în situațiile în care persoana supraviețuia cu sechele grave, familia nu beneficia de nicio despăgubire, rămânând într-o zonă juridică incertă. Modificările din 2026 clarifică această situație, permițând membrilor familiei să primească despăgubiri chiar și atunci când victima supraviețuiește, dar cu vătămări severe. În cazurile în care familia și asigurătorii nu reușesc să ajungă la un acord amiabil, dosarul poate fi înaintat instanței, care va evalua relația de familie, gravitatea vătămării și gradul de dizabilitate al victimei.

Această schimbare legislativă creează un cadru mai clar și mai echitabil pentru familiile afectate de accidente rutiere, asigurând compensarea adecvată în funcție de circumstanțe. Totodată, experții estimează că noile obligații impuse companiilor de asigurări ar putea conduce la o creștere a prețului polițelor RCA, pe măsură ce asigurătorii vor reflecta riscurile suplimentare generate de extinderea responsabilității financiare. Astfel, modificările din 2026 aduc atât protecție sporită pentru victime și familiile lor, cât și un impact direct asupra costurilor polițelor de asigurare.

Din 2026, șoferii români care dețin două autoturisme vor observa creșteri ale costurilor polițelor RCA. Aceste modificări nu reprezintă o taxă suplimentară, ci aplicarea clară a regulilor sistemului Bonus–Malus, deja reglementat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Pentru proprietari, acest lucru înseamnă ajustarea bugetului personal pentru asigurările auto, în funcție de numărul de vehicule deținute și istoricul de daunalitate.

Creșterea costurilor pentru șoferii cu două mașini este direct legată de modul în care funcționează sistemul Bonus–Malus. Acesta ajustează primele RCA în funcție de istoricul fiecărui vehicul, nu doar al proprietarului, ceea ce înseamnă că bonificațiile acumulate pentru un autovehicul nu se transferă automat către un al doilea.

Deținerea simultană a două autoturisme nu implică aplicarea unei taxe noi. Conform normelor ASF nr. 20/2017, reducerea acumulată printr-un comportament responsabil la volan se aplică doar unei singure polițe și nu se extinde automat la toate mașinile deținute de aceeași persoană. Astfel, șoferii care achiziționează un al doilea autoturism și păstrează primul vor constata că noua poliță RCA nu beneficiază de bonusul acumulat anterior. Această situație este adesea percepută ca o taxă suplimentară, deși mecanismul Bonus–Malus este prezent pe piața asigurărilor de mai mulți ani.