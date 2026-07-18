RAR 2026. Obligație pentru șoferii care fac aceste modificări la mașină. Ce acte trebuie actualizate

Tot mai mulți șoferi aleg să își personalizeze mașinile prin revopsire sau colantare integrală, însă puțini știu că schimbarea culorii predominante implică și actualizarea actelor vehiculului. Procedura începe la Registrul Auto Român (RAR), iar ulterior trebuie emis un nou certificat de înmatriculare. Nerespectarea acestei obligații poate crea probleme la controalele în trafic și în alte situații administrative.

Revopsirea completă sau aplicarea unei folii de colantare reprezintă modificări tot mai populare în rândul proprietarilor de autoturisme. Indiferent dacă scopul este protejarea vopselei originale sau schimbarea aspectului mașinii, există și obligații legale care trebuie respectate.

Registrul Auto Român arată că, după vopsirea sau colantarea vehiculului într-o altă culoare, proprietarul trebuie să se prezinte la una dintre reprezentanțele instituției pentru modificarea culorii înscrise în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Abia după actualizarea cărții de identitate poate fi solicitat și un nou certificat de înmatriculare care să conțină informațiile corecte privind culoarea autoturismului.

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că RAR nu înscrie în acte denumirile comerciale ale culorilor, precum „gri Nardo”, „verde British Racing”, „albastru electric” sau „negru mat”.

Conform regulilor aplicate de instituție, în Cartea de Identitate a Vehiculului pot fi înscrise doar cele 10 culori de bază prevăzute de legislația europeană:

alb;

galben;

portocaliu;

roșu;

violet;

albastru;

verde;

gri;

maro;

negru.



Astfel, dacă o mașină este deja înscrisă ca fiind „neagră”, proprietarul poate alege o nuanță mată, lucioasă sau metalizată fără a modifica actele, deoarece culoarea de bază rămâne aceeași. În schimb, dacă autoturismul devine alb, gri sau orice altă culoare de bază diferită, modificarea trebuie declarată.

Mulți șoferi cred că obligația există doar în cazul vopsirii, însă Registrul Auto Român precizează că și colantarea integrală este tratată în același mod.

Dacă folia schimbă culoarea predominantă a vehiculului, proprietarul trebuie să solicite actualizarea cărții de identitate a mașinii.

În schimb, aplicarea unor elemente decorative, a unor dungi, autocolante sau a unei colantări parțiale care nu modifică culoarea dominantă a autoturismului nu impune, de regulă, schimbarea actelor.

Pentru modificarea culorii în Cartea de Identitate a Vehiculului sunt necesare:

cererea de activitate RAR, completată și semnată la reprezentanță;

actul de identitate al solicitantului;

Cartea de Identitate a Vehiculului, în original.

Dacă persoana care solicită modificarea nu este proprietarul mașinii, este necesară și prezentarea unei împuterniciri notariale sau a unei delegații, după caz. În plus, operațiunea se realizează doar pe baza unei programări prealabile la RAR.

Actualizarea cărții de identitate nu este ultimul pas.

După modificarea înscrisurilor din CIV, proprietarul trebuie să solicite eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, deoarece și acesta conține informații despre culoarea vehiculului.

Abia după finalizarea ambelor etape actele mașinii corespund cu aspectul real al vehiculului.

Culoarea reprezintă unul dintre elementele de identificare ale unui autovehicul și este utilizată în numeroase situații, inclusiv în verificările efectuate de Poliția Rutieră, în procedurile de înmatriculare sau în relația cu societățile de asigurări.

Dacă mașina are o culoare diferită față de cea înscrisă în acte, proprietarul poate întâmpina dificultăți la identificarea vehiculului sau la efectuarea unor formalități administrative.

Din acest motiv, înainte de a schimba complet aspectul unui autoturism, fie prin vopsire, fie prin colantare, șoferii ar trebui să ia în calcul și procedurile administrative necesare pentru actualizarea documentelor oficiale.