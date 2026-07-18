RAR 2026. Obligație pentru șoferii care fac aceste modificări la mașină. Ce acte trebuie actualizate
SURSA FOTO: Facebook, Registrul Auto Român Oficial
Tot mai mulți șoferi aleg să își personalizeze mașinile prin revopsire sau colantare integrală, însă puțini știu că schimbarea culorii predominante implică și actualizarea actelor vehiculului. Procedura începe la Registrul Auto Român (RAR), iar ulterior trebuie emis un nou certificat de înmatriculare. Nerespectarea acestei obligații poate crea probleme la controalele în trafic și în alte situații administrative.
Schimbarea culorii mașinii nu înseamnă doar o modificare estetică
Revopsirea completă sau aplicarea unei folii de colantare reprezintă modificări tot mai populare în rândul proprietarilor de autoturisme. Indiferent dacă scopul este protejarea vopselei originale sau schimbarea aspectului mașinii, există și obligații legale care trebuie respectate.
Registrul Auto Român arată că, după vopsirea sau colantarea vehiculului într-o altă culoare, proprietarul trebuie să se prezinte la una dintre reprezentanțele instituției pentru modificarea culorii înscrise în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).
Abia după actualizarea cărții de identitate poate fi solicitat și un nou certificat de înmatriculare care să conțină informațiile corecte privind culoarea autoturismului.
RAR recunoaște doar 10 culori de bază
Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că RAR nu înscrie în acte denumirile comerciale ale culorilor, precum „gri Nardo”, „verde British Racing”, „albastru electric” sau „negru mat”.
Conform regulilor aplicate de instituție, în Cartea de Identitate a Vehiculului pot fi înscrise doar cele 10 culori de bază prevăzute de legislația europeană:
- alb;
- galben;
- portocaliu;
- roșu;
- violet;
- albastru;
- verde;
- gri;
- maro;
- negru.
Astfel, dacă o mașină este deja înscrisă ca fiind „neagră”, proprietarul poate alege o nuanță mată, lucioasă sau metalizată fără a modifica actele, deoarece culoarea de bază rămâne aceeași. În schimb, dacă autoturismul devine alb, gri sau orice altă culoare de bază diferită, modificarea trebuie declarată.
Colantarea are aceleași efecte ca revopsirea
Mulți șoferi cred că obligația există doar în cazul vopsirii, însă Registrul Auto Român precizează că și colantarea integrală este tratată în același mod.
Dacă folia schimbă culoarea predominantă a vehiculului, proprietarul trebuie să solicite actualizarea cărții de identitate a mașinii.
În schimb, aplicarea unor elemente decorative, a unor dungi, autocolante sau a unei colantări parțiale care nu modifică culoarea dominantă a autoturismului nu impune, de regulă, schimbarea actelor.
Ce documente trebuie prezentate la RAR
Pentru modificarea culorii în Cartea de Identitate a Vehiculului sunt necesare:
- cererea de activitate RAR, completată și semnată la reprezentanță;
- actul de identitate al solicitantului;
- Cartea de Identitate a Vehiculului, în original.
Dacă persoana care solicită modificarea nu este proprietarul mașinii, este necesară și prezentarea unei împuterniciri notariale sau a unei delegații, după caz. În plus, operațiunea se realizează doar pe baza unei programări prealabile la RAR.
După RAR urmează schimbarea certificatului de înmatriculare
Actualizarea cărții de identitate nu este ultimul pas.
După modificarea înscrisurilor din CIV, proprietarul trebuie să solicite eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, deoarece și acesta conține informații despre culoarea vehiculului.
Abia după finalizarea ambelor etape actele mașinii corespund cu aspectul real al vehiculului.
De ce este importantă actualizarea actelor
Culoarea reprezintă unul dintre elementele de identificare ale unui autovehicul și este utilizată în numeroase situații, inclusiv în verificările efectuate de Poliția Rutieră, în procedurile de înmatriculare sau în relația cu societățile de asigurări.
Dacă mașina are o culoare diferită față de cea înscrisă în acte, proprietarul poate întâmpina dificultăți la identificarea vehiculului sau la efectuarea unor formalități administrative.
Din acest motiv, înainte de a schimba complet aspectul unui autoturism, fie prin vopsire, fie prin colantare, șoferii ar trebui să ia în calcul și procedurile administrative necesare pentru actualizarea documentelor oficiale.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.