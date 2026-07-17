ITP 2026. Inspecția tehnică de la 6 luni. La ce interval trebuie făcută verificarea, în funcție de mașină

Înainte de a merge cu mașina la stația ITP, orice șofer ar trebui să știe că frecvența inspecției tehnice periodice diferă în funcție de tipul și vechimea vehiculului. În cazul în care termenul este depășit, înmatricularea vehiculului este suspendată de drept, iar circulația pe drumurile publice poate atrage sancțiuni.

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile publice din România. Frecvența cu care aceasta trebuie efectuată nu este însă aceeași pentru toate autovehiculele, ci diferă în funcție de categoria și vechimea acestora. Nerespectarea termenelor poate avea consecințe importante, de la suspendarea înmatriculării până la amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare.

Mulți șoferi cred că ITP-ul se face o dată la doi ani indiferent de situație, însă legislația stabilește mai multe intervale, în funcție de destinația și vechimea vehiculului.

Pentru autoturismele noi destinate transportului de persoane, primul ITP se efectuează la trei ani de la prima înmatriculare în România, dacă vehiculul era nou la momentul înmatriculării. După această primă verificare, inspecția se realizează la fiecare doi ani, până când autoturismul împlinește 12 ani vechime.

În cazul autoturismelor cu o vechime de peste 12 ani, regulile sunt diferite. Acestea trebuie prezentate anual la o stație autorizată ITP, indiferent de numărul de kilometri parcurși. Măsura a fost introdusă pentru a asigura verificarea mai frecventă a vehiculelor mai vechi, care prezintă un risc mai ridicat de defecțiuni tehnice.

Periodicitatea ITP diferă și în funcție de destinația autovehiculului.

În general:

autoturisme noi: primul ITP la 3 ani de la prima înmatriculare;

autoturisme cu vechime de până la 12 ani: la fiecare 2 ani;

autoturisme cu vechime de peste 12 ani: anual;

motociclete, mopede și cvadricicluri: la fiecare 2 ani;

autoutilitare și vehicule de transport marfă: periodicitatea diferă în funcție de categoria și masa maximă autorizată, multe dintre acestea fiind supuse inspecției anuale;

taxiurile, mașinile utilizate pentru transport alternativ și vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de opt locuri, în afara celui al șoferului, efectuează ITP la fiecare 6 luni.

Dacă termenul de valabilitate al inspecției tehnice periodice expiră, vehiculul nu mai poate circula legal pe drumurile publice.

În această situație, înmatricularea este suspendată de drept, iar șoferul care este depistat în trafic riscă sancțiuni contravenționale, reținerea certificatului de înmatriculare și alte măsuri prevăzute de legislația rutieră. Din acest motiv, proprietarii de autovehicule trebuie să urmărească data expirării ITP și să programeze din timp efectuarea inspecției la o stație autorizată de Registrul Auto Român.