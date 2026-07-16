Saxonia propune majorarea taxelor vamale UE pentru automobilele produse în China

Industria auto europeană caută soluții pentru a face față concurenței tot mai puternice din China și dificultăților cu care se confruntă marii producători. În acest context, Saxonia propune înăsprirea politicii comerciale a Uniunii Europene și încurajează parteneriatele dintre constructorii europeni și cei chinezi, condiționate de investiții și crearea de locuri de muncă în Europa.

Ministrul Economiei din landul german Saxonia, Dirk Panter, a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea majorării taxelor vamale aplicate automobilelor produse în China, pentru a intensifica presiunile asupra producătorilor auto chinezi și a-i determina să încheie parteneriate cu constructori europeni, precum Volkswagen.

Potrivit acestuia, introducerea unor taxe vamale mai ridicate la nivelul Uniunii Europene pentru automobilele fabricate în China ar reprezenta o măsură care merită luată în considerare.

„Este necesar să luăm în considerare impunerea la nivelul UE a unor taxe vamale mai ridicate maşinilor produse în China”, a declarat Panter.

Declarațiile lui Dirk Panter vin în contextul în care Volkswagen a avertizat că ar putea închide, în următorii ani, patru dintre fabricile sale din Germania, inclusiv uzina din Zwickau, landul Saxonia, unde sunt produse vehicule electrice, în cazul în care compania nu va identifica o soluție alternativă.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a afirmat că una dintre opțiunile analizate este producerea în Europa a unor modele dezvoltate de constructori auto chinezi, evocând și posibilitatea încheierii unui parteneriat cu producători din China.

În acest context, Panter a spus că înființarea unei societăți mixte în Saxonia, care ar contribui la evitarea taxelor vamale europene, ar reprezenta un avantaj și ar permite negocierea dintr-o poziție mult mai favorabilă.

„Dacă o societate mixtă în Saxonia ar putea ajuta la evitarea taxelor vamale europene, ar fi un atu care ne-ar permite să negociem dintr-o poziţie complet diferită”, a explicat Panter.

Producătorii auto chinezi, precum BYD, își consolidează cota de piață în Europa, inclusiv prin modelele hibride plug-in, care nu sunt vizate de actualele taxe vamale aplicate vehiculelor electrice fabricate în China.

În acest context, Panter a zis că producătorii auto chinezi nu vor fi excluși de pe piața europeană, însă accesul la aceasta ar trebui să fie condiționat de asumarea responsabilității de a crea valoare adăugată și locuri de muncă în Europa.

Industria auto germană, unul dintre sectoarele-cheie ale economiei țării, se confruntă în prezent cu o cerere slabă pe piața europeană, cu impactul tarifelor vamale impuse de Statele Unite ale Americii și cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi.