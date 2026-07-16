Regatul Unit își mărește prezența militară în Estonia. Încă 400 de militari vor fi trimiși pe flancul estic al NATO

Regatul Unit va desfășura încă 400 de militari în Estonia începând de anul viitor, în baza unui nou acord de apărare semnat între cele două state. Decizia are ca obiectiv consolidarea flancului estic al NATO.

Prin această suplimentare, efectivele britanice din Estonia vor crește de la 800 la 1.200 de militari începând din luna aprilie a anului viitor, potrivit informațiilor publicate de dpa.

Ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis, a precizat că extinderea prezenței militare în Estonia urmărește apărarea teritoriului NATO și consolidarea capacității de descurajare în fața unei eventuale agresiuni din partea Rusiei.

Noul acord de apărare a fost semnat joi, la Tallinn, de ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis, și de omologul său estonian, Hanno Pevkur.

Documentul prevede dotarea contingentului britanic din Estonia cu mai multe vehicule militare, armament avansat și drone de înaltă tehnologie, special concepute pentru a opera în condițiile specifice din statul baltic.

„Ne consolidăm prezenţa militară în Estonia pentru a apăra teritoriul NATO şi pentru a descuraja agresiunea”, a declarat ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis.

Potrivit ministrului britanic al Apărării, acordul reflectă schimbările produse de războiul modern și modul în care forțele armate britanice sunt modernizate pentru a răspunde amenințărilor actuale.

„(n.red. Acordul) reflectă realităţile războiului de astăzi şi arată cum ne modernizăm forţele pentru a face faţă ameninţărilor cu care ne confruntăm”, a mai spus ministrul britanic al Apărării.

Pe lângă sporirea mobilității și introducerea noilor tehnologii, forța militară britanică va beneficia și de echipamente și muniții care au fost deja prepoziționate în Estonia.

De asemenea, Regatul Unit și Estonia au convenit să își intensifice cooperarea în domeniul dezvoltării și utilizării noilor tehnologii militare.

Militari britanici sunt prezenți în Estonia încă din 2016, în cadrul Operațiunii Cabrit, desfășurată ca parte a angajamentului Regatului Unit față de NATO.