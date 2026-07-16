SpaceX pregătește prima lansare Starship după listarea la bursă. Acțiunile companiei au coborât sub prețul din IPO

Acțiunile SpaceX se află sub presiune înaintea celui de-al 13-lea zbor de test al rachetei Starship, programat pentru această seară. Evenimentul reprezintă prima lansare a companiei după oferta publică inițială (IPO) din 12 iunie și este considerat unul dintre cele mai importante momente pentru companie de la debutul pe bursă.

Miercuri, acțiunile SpaceX au coborât până la un minim istoric de 132,75 dolari, sub prețul de listare de 135 de dolari. Ulterior, titlurile au închis ședința de tranzacționare la 135,27 dolari, conform Yahoo! Finance.

În prezent, acțiunile companiei sunt cu peste 30% sub maximul istoric și cu aproximativ 10% în scădere de la începutul anului. În tranzacțiile de joi la prânz, titlurile înregistrau noi scăderi ușoare.

În acest context, investitorii urmăresc cu atenție lansarea din această seară, care ar putea reprezenta un factor important pentru evoluția acțiunilor.

Starship, cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată, este pregătită pentru lansare. Joi dimineață, nava era deja montată pe boosterul său la baza Starbase. Boosterul Super Heavy 20, care va susține misiunea, a fost repoziționat miercuri pe rampa de lansare Pad 2, iar treapta superioară Ship 40 a fost montată peste acesta în timpul nopții, completând configurația finală înainte de decolare.

Misiunea marchează și al doilea zbor al versiunii Starship Version 3, o configurație mai mare și mai puternică, introdusă în urmă cu mai puțin de două luni.

Potrivit SpaceX, obiectivul principal al lansării este testarea capacității boosterului de a efectua cu succes lansarea, separarea treptelor și revenirea către un punct de aterizare aflat în largul Golfului Mexic.

În același timp, Starship va trebui să plaseze pe orbită 20 de sateliți Starlink V3 și să revină pe Pământ printr-o coborâre controlată, cu amerizare în Oceanul Indian.

Deși investitorii speră la o misiune reușită, analiștii de pe Wall Street adoptă o abordare mai prudentă.

Analistul JPMorgan Seth Seifman consideră că zborul va furniza numeroase informații tehnice, însă avertizează că dezvoltarea Starship va include atât progrese, cât și obstacole pe măsură ce SpaceX urmărește să efectueze zeci de lansări anul viitor, sute în 2028 și, ulterior, mii de lansări.

Acesta apreciază că, dincolo de performanțele tehnice ale rachetei, un aspect esențial pentru viabilitatea economică a programului îl reprezintă costurile și timpul necesar pentru recondiționarea celei de-a doua trepte după reintrarea în atmosferă.

Potrivit analistului, reutilizarea rapidă a aceleiași trepte superioare este unul dintre cele mai importante elemente pentru modelul de afaceri al Starship.

SpaceX a anunțat că lansarea va putea fi urmărită în direct pe contul companiei de pe platforma X.