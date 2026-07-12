Cât valorează acum 1.000 de dolari investiți în acțiunile SpaceX

Investitorii care au cumpărat acțiuni SpaceX (NASDAQ: SPCX) la prețul ofertei publice inițiale (IPO) realizate în urmă cu o lună au obținut un câștig moderat, după o perioadă marcată de fluctuații importante pentru compania aerospațială.

O investiție de 1.000 de dolari făcută la prețul IPO stabilit la 135 de dolari pe acțiune, pe 11 iunie 2026, ar avea în prezent o valoare de aproximativ 1.076 de dolari. Calculul reflectă un avans de circa 7,6% raportat la prețul de închidere de 145,30 dolari pe acțiune.

Evoluția acțiunilor SpaceX în prima lună de tranzacționare a fost diferită pentru investitori, în funcție de momentul la care aceștia au intrat pe piață. Potrivit publicației economice Finbold, debutul bursier al companiei a fost însoțit de variații semnificative ale prețului acțiunilor.

Titlurile SpaceX s-au deschis la un nivel de aproape 150 de dolari pe acțiune și au încheiat prima ședință de tranzacționare la aproximativ 161 de dolari. Evoluția din prima zi a dus capitalizarea de piață a companiei peste pragul de 2 trilioane de dolari, potrivit celor relatate de finbold.com.

În sesiunile de tranzacționare care au urmat listării, acțiunile SpaceX au continuat să crească și au ajuns la un maxim de aproape 225 de dolari pe acțiune. Ulterior, prețul titlurilor a scăzut pe fondul operațiunilor de marcare a profiturilor realizate de unii investitori.

Chiar și după această corecție, acțiunile companiei se mențin peste nivelul prețului de listare, ceea ce înseamnă că investitorii care au cumpărat la oferta publică inițială se află pe profit.

Situația este diferită pentru cei care au cumpărat acțiuni SpaceX la finalul primei zile de tranzacționare. O investiție de 1.000 de dolari realizată la prețul de închidere de aproximativ 161 de dolari pe acțiune ar valora acum circa 902 dolari, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 10%.

Diferența dintre randamentele obținute de cele două categorii de investitori evidențiază impactul momentului de intrare pe piață asupra evoluției unei investiții pe termen scurt.

Interesul pieței pentru SpaceX este susținut de mai multe direcții de dezvoltare ale companiei. Firma condusă de Elon Musk are o poziție importantă pe segmentul lansărilor comerciale prin programul de rachete Falcon și își extinde activitatea în domeniul internetului prin satelit, prin proiectul Starlink, care a devenit o sursă de venituri pentru companie.

Investitorii urmăresc și progresul programului Starship, nava spațială reutilizabilă destinată reducerii costurilor de lansare și susținerii unor viitoare misiuni către Lună și Marte.

Pe lângă activitățile spațiale tradiționale, așteptările de creștere sunt asociate și cu proiecte din domeniul infrastructurii pentru inteligență artificială și al comunicațiilor spațiale.

Perspectivele de dezvoltare sunt însoțite de riscuri legate de complexitatea tehnologiilor dezvoltate de companie. Investițiile în proiecte de nouă generație pot fi influențate de eventuale întârzieri ale programelor sau de dificultăți tehnice care ar putea afecta rezultatele viitoare.

Prima lună de tranzacționare a acțiunilor SpaceX a arătat variațiile rapide care pot apărea pe o piață unde așteptările investitorilor sunt ridicate. Compania urmează să prezinte primele rezultate financiare din acest an, iar investitorii vor urmări datele care vor indica dacă SpaceX poate susține evaluarea de mai multe trilioane de dolari.

„Întrucât se așteaptă ca firma să își prezinte primele rezultate financiare ca entitate publică la sfârșitul acestui an, investitorii vor căuta dovezi că SpaceX își poate traduce poziția de lider tehnologic în performanță financiară capabilă să susțină evaluarea sa de mai multe trilioane de dolari”, mai arată sursa menționată.