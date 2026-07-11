SUA a creat aproximativ 1.200 de noi milionari pe zi. Cine a câștigat cel mai mult

Statele Unite au înregistrat o creștere importantă a numărului de milionari anul trecut, în timp ce o parte semnificativă a populației a continuat să resimtă presiunea costurilor ridicate pentru bunurile de bază.

Datele prezentate de firma de administrare a averii UBS arată că aproximativ 440.000 de persoane din SUA au intrat în categoria milionarilor în 2025, ceea ce înseamnă o medie de aproape 1.200 de noi milionari în fiecare zi.

Raportul Global privind averea publicat de UBS indică faptul că Statele Unite au reprezentat aproape jumătate din numărul total de milionari nou-creați la nivel mondial în perioada analizată. Creșterea averilor personale a avut loc într-un context în care diferențele dintre nivelurile de avere din societatea americană au continuat să fie vizibile.

Datele furnizate de Rezerva Federală arată că cele mai bogate 1% dintre gospodăriile americane dețineau 31,6% din averea totală a țării în primul trimestru fiscal al anului. În același timp, jumătatea inferioară a populației deținea doar 2,5% din averea națională.

„Avuția gospodăriilor este extrem de concentrată și devine din ce în ce mai concentrată”, a declarat pentru CBS News Mark Zandi, economist-șef la compania de cercetare financiară Moody’s Analytics.

Potrivit raportului UBS, averea personală globală a crescut cu 10,8% anul trecut. Mai mult de jumătate din această avere este concentrată în Statele Unite și China continentală, luate împreună.

Printre persoanele care au înregistrat creșteri semnificative ale averii se numără Elon Musk, originar din Africa de Sud, care a devenit cetățean american în 2002. Acesta a ajuns primul trilionar din lume luna trecută, după listarea companiei sale aerospațiale SpaceX pe bursa Nasdaq. Ulterior, averea sa netă a coborât sub pragul de un trilion de dolari, la mai puțin de două săptămâni distanță, după o vânzare masivă de acțiuni ale SpaceX și ale companiei Tesla.

Și președintele Donald Trump a raportat câștiguri importante anul trecut. Conform declarației sale financiare publicate luna trecută, acesta ar fi obținut cel puțin 2,2 miliarde de dolari, dintre care aproximativ 1,4 miliarde de dolari ar fi provenit din câștiguri asociate criptomonedelor.

În același timp, mulți americani au continuat să se confrunte cu dificultăți legate de plata cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv pentru alimente și combustibil.

Rata inflației a crescut cu peste patru procente în luna mai față de aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând cea mai mare creștere înregistrată din 2023. Evoluția prețurilor a afectat mai multe categorii de cheltuieli ale gospodăriilor.

Conform indicelui prețurilor de consum, utilizat de guvernul american pentru monitorizarea costurilor bunurilor și serviciilor, prețurile alimentelor au crescut cu 3,1%, iar costurile energiei au avansat cu 23,5% comparativ cu anul anterior.

Diferențele dintre evoluția averilor și presiunile asupra bugetelor gospodăriilor au alimentat dezbaterea privind distribuția bogăției în Statele Unite. Un sondaj realizat de Economist/YouGov în luna ianuarie arată că majoritatea americanilor consideră inegalitatea averii o problemă.

Potrivit rezultatelor sondajului, 52% dintre respondenți au spus că diferența dintre bogați și săraci reprezintă o problemă foarte mare, iar 28% au considerat că este o problemă oarecum mare. Alți 14% au descris inegalitatea averii drept o problemă minoră, în timp ce șase procente au afirmat că aceasta nu reprezintă o problemă.