Numărul miliardarilor la nivel global ar putea ajunge la aproape 4.000 până în 2031, conform unor estimări, în contextul în care persoanele foarte bogate își cresc averile într-un ritm tot mai rapid, potrivit The Guardian.

În prezent, la nivel global există 3.110 miliardari, potrivit unei analize realizate de agenția imobiliară Knight Frank. Estimările indică o creștere de aproximativ 25% în următorii cinci ani, ceea ce ar duce numărul acestora la circa 3.915.

Totodată, și segmentul multimilionarilor se extinde într-un ritm alert: numărul persoanelor cu averi de cel puțin 30 de milioane de dolari a crescut de la 162.191 în 2021 la 713.626 în prezent, ceea ce reprezintă o majorare de peste 300%, conform aceleiași surse.

Liam Bailey, șeful departamentului de cercetare al Knight Frank, a explicat că averile miliardarilor și milionarilor au fost impulsionate semnificativ de profiturile generate în sectorul tehnologic, în special de dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Capacitatea de a creşte o afacere nu a fost niciodată mai mare”, a spus el, adăugând că „acest lucru a alimentat posibilitatea de a face averi uriaşe rapid, impulsionate de tehnologie şi AI.”

Conform studiului, cea mai rapidă creștere a numărului de miliardari este prognozată în Arabia Saudită, stat bogat în resurse petroliere, unde aceștia ar urma să se mai mult decât dubleze, de la 23 în 2026 la aproximativ 65 în 2031.

Și alte țări europene sunt incluse în această tendință: în Polonia, numărul miliardarilor ar putea crește de la 13 la 29 în aceeași perioadă, iar în Suedia este estimată o majorare de 81%, de la 32 la 58.

Această evoluție are loc pe fondul adâncirii inegalităților globale. Un raport World Inequality arăta anul trecut că mai puțin de 60.000 de persoane, adică 0,001% din populația lumii, dețin o avere de trei ori mai mare decât cea a celei mai sărace jumătăți a populației globale.

Tot mai multe voci solicită majorarea taxelor pentru persoanele foarte bogate, în contextul îngrijorărilor că acestea își pot amplifica influența politică prin puterea financiară.

Organizația caritabilă Oxfam a raportat că anul trecut a fost înregistrat un număr record de miliardari, totalul depășind pentru prima dată pragul de 3.000. Potrivit organizației, averea cumulată a acestora se ridică la 18,3 trilioane de dolari.

În clasamentul global al miliardarilor, Elon Musk, directorul executiv al Tesla, ocupă prima poziție, cu o avere estimată la 785,5 miliarde de dolari. Pe locul al doilea se află Larry Page, cofondator Google, cu 272,5 miliarde de dolari, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu 259 de miliarde de dolari.

La nivelul Regatului Unit, topul Sunday Times îi plasează pe membrii familiei Hinduja pe primul loc, cu o avere de aproximativ 35 de miliarde de lire sterline. Gopichand Hinduja, care a condus grupul de afaceri activ în domenii precum petrolul, bankingul și imobiliarele, a decedat anul trecut la vârsta de 85 de ani.

În 2025, în Marea Britanie existau 156 de miliardari cu domiciliul în țară, potrivit publicației, marcând cea mai mare scădere din ultimii 37 de ani, de la 165 în anul anterior.