A plătit peste 8 milioane de euro pentru iaht, iar la patru zile de la livrare s-a întâmplat ceva înfiorător

La doar patru zile după ce a fost livrat noului proprietar, iahtul „Angiola II”, un Amer F100 cu o lungime de 30 de metri, s-a scufundat marți după-amiază în largul coastelor Sardiniei.

Incidentul s-a produs în apropiere de Porto Cervo, în zona Costa Smeralda, una dintre regiunile frecventate de ambarcațiuni de lux. Nava, evaluată la peste opt milioane de euro, tocmai fusese predată proprietarului său, un om de afaceri italian.

Potrivit informațiilor disponibile, iahtul naviga în largul coastei când o defecțiune a motorului ar fi provocat un mic incendiu la bord. Situația a evoluat rapid, iar ambarcațiunea a ajuns ulterior să se scufunde în apele din apropierea Porto Cervo.

La momentul incidentului, la bord se aflau 14 persoane, printre care oaspeții proprietarului și membri ai echipajului. Toate persoanele au fost evacuate înainte de scufundarea navei și au fost preluate de alte ambarcațiuni aflate în apropiere. Nu au fost raportate persoane rănite.

Proprietarul a așteptat sosirea echipelor de intervenție și a personalului autorității portuare La Maddalena, care au coordonat operațiunile desfășurate după scufundarea iahtului. Informațiile despre incident au fost relatate de agenția italiană de știri Ansa.

„Angiola II” se află în prezent pe o parte, la o adâncime de aproximativ șapte metri. Epava este localizată între Insulele Cappuccini și Capo Ferro, iar autoritățile au luat măsuri pentru limitarea eventualelor efecte asupra mediului marin.

În jurul epavei au fost instalate baraje plutitoare, destinate să limiteze riscul de poluare în cazul unor scurgeri. Până la momentul relatării incidentului, nu fusese identificată nicio scurgere de combustibil în mare.

Iahtul urmează să rămână sub supraveghere până la sosirea unui remorcher aparținând unei companii specializate. Acesta va avea misiunea de a repune ambarcațiunea la suprafață și de a o transporta ulterior la țărm.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sunt în continuare investigate. Deocamdată, informațiile disponibile indică o posibilă legătură între defecțiunea motorului, incendiul izbucnit la bord și scufundarea ulterioară a navei, fără ca autoritățile să fi stabilit definitiv cauza.

Cele 14 persoane aflate pe „Angiola II” au fost evacuate înainte ca iahtul să ajungă pe fundul mării. Intervenția celorlalte ambarcațiuni aflate în apropiere a permis salvarea tuturor ocupanților.

Scufundarea s-a produs la numai patru zile după predarea iahtului către noul proprietar. Amer F100 are o lungime de 30 de metri și o valoare estimată la peste opt milioane de euro.

Incidentul se adaugă altor evenimente recente care au implicat iahturi în această zonă a Sardiniei. Pe 8 iulie, un incendiu a izbucnit la bordul unei alte ambarcațiuni care naviga între plaja Capo Ceraso și insula Tavolara, la câteva zeci de kilometri de Costa Smeralda.