Surpriza din programul magazinelor de Sfânta Maria. Cum vor funcționa pe 15 august

Programul supermarketurilor de Sfânta Maria 2026 este un subiect de interes pentru clienții care își planifică ultimele cumpărături înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Data de 15 august este zi liberă legală în România, însă în acest an sărbătoarea este într-o zi de sâmbătă.

Astfel, angajații nu beneficiază de o minivacanță suplimentară cu ocazia acestei zile libere. Pentru clienți, informația importantă este programul magazinelor, mai ales că marile lanțuri comerciale își pot ajusta orarul în perioadele cu sărbători legale.

În cazul zilei de 15 august 2026, marile lanțuri de supermarketuri nu au anunțat modificări importante ale programului de funcționare. Magazinele vor opera, în general, după orarul obișnuit pentru ziua de sâmbătă.

Totuși, programul poate diferi de la o unitate la alta, inclusiv în cazul magazinelor care aparțin aceluiași lanț. Clienții care își lasă cumpărăturile pentru ultima sută de metri ar trebui să verifice orarul magazinului ales înainte de a pleca de acasă.

Magazinele Lidl vor funcționa de Sfânta Maria 2026 după programul obișnuit de sâmbătă. Cele mai multe unități Lidl vor fi deschise în intervalul 07:00–22:00, însă orarul exact poate varia în funcție de magazin.

Și Kaufland își va desfășura activitatea după programul normal, magazinele urmând să fie deschise în intervalul 07:30–22:00. Clienții sunt sfătuiți să țină cont de eventualele diferențe de program dintre unități.

Penny nu anunță modificări ale programului pentru ziua de sâmbătă, 15 august. Magazinele vor funcționa potrivit orarului stabilit pentru această zi.

Magazinele Carrefour, atât hipermarketurile, cât și unitățile de tip Market și Express, vor funcționa în regim normal. Programul poate fi diferit în funcție de tipul magazinului și de locația acestuia.

Magazinele Mega Image și unitățile Shop&Go vor funcționa după programul normal de sâmbătă. În funcție de magazin, clienții pot găsi unități deschise până la ora 22:00 sau până la ora 23:00.

În cazul Profi, magazinele vor fi deschise după programul obișnuit, în intervalul 07:00–22:00. Și aici, orarul poate prezenta diferențe în funcție de unitatea aleasă.

Pentru cumpărătorii care intenționează să ajungă la supermarket în cursul zilei de 15 august, verificarea programului magazinului înainte de deplasare rămâne utilă. Această verificare este cu atât mai importantă pentru unitățile cu orare individuale.

Chiar dacă majoritatea magazinelor păstrează programul normal de sâmbătă, clienții nu trebuie să presupună automat că toate unitățile unui lanț au exact același orar. Diferențele pot apărea în funcție de amplasarea magazinului și de tipul acestuia.

Mall-urile și centrele comerciale vor fi deschise pe 15 august 2026, pe parcursul zilei. Magazinele aflate în aceste zone comerciale vor funcționa, în general, după programul de weekend, frecvent în intervalul 10:00–22:00.

Restaurantele, cafenelele și zonele de food court pot avea un program similar celui magazinelor sau unul prelungit. Orarul poate fi stabilit separat de fiecare operator.

Cinematografele vor funcționa potrivit programului proiecțiilor programate pentru ziua de 15 august. Astfel, accesul publicului depinde de orele la care sunt programate filmele.

Pentru cei care aleg să facă ultimele cumpărături de Sfânta Maria într-un centru comercial, programul concret al magazinului, restaurantului sau al cinematografului trebuie verificat separat. În cazul supermarketurilor, cele mai multe unități vor păstra programul obișnuit de sâmbătă.