Surpriza din topul supermarketurilor din România: cine a avut cele mai mari profituri în 2025

Doua lanțuri de magazine se află printre retailerii alimentari din România care au obținut cele mai mari profituri în 2025, potrivit rezultatelor financiare raportate de companii. În același timp, Carrefour se numără printre lanțurile care au înregistrat pierderi, după ce compania a raportat pentru prima dată un rezultat negativ.

Dintre cele mai mari zece rețele de magazine alimentare din România, trei au încheiat anul 2025 cu pierderi. Situația Carrefour a reprezentat una dintre principalele schimbări față de anii anteriori, compania fiind între timp preluată de Pavăl Holding. Cele mai mari rate de profit au fost obținute de grupul german Schwarz, prin cele două rețele prezente pe piața locală, Lidl și Kaufland, potrivit celor relatate de economica.net.

În 2025, Lidl a fost singurul retailer alimentar din România care a depășit pragul de 1 miliard de lei profit net. Compania a raportat un rezultat de 1,3 miliarde de lei, cu 10% mai mare față de anul precedent. Totodată, Lidl a avut cea mai ridicată marjă de profit raportată la cifra de afaceri, de 5%, nivel similar cu cel înregistrat în 2024.

Dacă în 2024 România avea doi retaileri alimentari cu profituri de peste 1 miliard de lei, Lidl și Kaufland, anul trecut doar Lidl a mai reușit această performanță. Compania rămâne lider după cifra de afaceri dacă nu sunt analizate împreună rezultatele Profi și Mega Image.

Kaufland a raportat pentru 2025 un profit net de 796,8 milioane de lei, în scădere cu aproximativ 30% față de anul anterior. Reducerea rezultatului financiar a dus și la diminuarea marjei nete de profit, care a ajuns la aproximativ 3,8%, comparativ cu 5,8% în 2024.

Pe următoarea poziție după marja profitului net s-a situat Supeco, lanțul hibrid de magazine al grupului Carrefour, care a intrat recent în portofoliul Pavăl Holding. Compania a avut o marjă netă de 3,72%. După pierderile raportate în anii anteriori, Supeco a încheiat 2025 cu un profit net de 30,2 milioane de lei, însă rezultatul a fost cu 30% mai mic față de cel din 2024.

O altă companie din grupul Carrefour, România Hypermarche, care a operat fostele magazine Cora, a revenit pe profit anul trecut. Aceasta a raportat un câștig net de 213,3 milioane de lei, după o pierdere de 123,3 milioane de lei în anul anterior. Marja de profit a companiei a fost de 3,5%, la o cifră de afaceri de 605,8 milioane de lei.

Supermarket La Cocoș, lanț fondat de familia Nica din Ploiești și preluat anul acesta de grupul Schwarz, a ocupat următoarea poziție după marja profitului net. Compania a înregistrat o marjă de 2,3% în 2025, pe fondul unei creșteri a cifrei de afaceri cu 28,3%.

Profitul net al Supermarket La Cocoș a fost de 34,7 milioane de lei, în scădere cu 4,6% față de anul anterior. În 2024, compania raportase o marjă de profit de 3%.

Penny, parte a grupului german Rewe, a raportat pentru 2025 o marjă netă de profit de 1,6%. Profitul net al companiei a fost de 174,8 milioane de lei, cu 22,3% mai mic decât în anul precedent. În 2024, Penny avea o marjă de profit de 2,3%.

Mega Image a înregistrat o marjă netă de profit de 1%, similară cu cea din 2024. Compania a raportat un profit net de 124,8 milioane de lei, în creștere cu 6,7% față de anul anterior.

În cazul Metro Cash&Carry, marja de profit a fost de 0,1%. Compania a revenit pe profit, cu un rezultat net de 22,5 milioane de lei, după rezultatul negativ raportat anterior.

Restul marilor retaileri analizați, respectiv Carrefour SA, Profi Rom Food și Selgros Cash&Carry, au raportat pierderi pentru 2025.

Carrefour SA, compania care include principalele magazine Carrefour din România, exceptând unitățile Supeco și fostele magazine Cora, a înregistrat pentru prima dată o pierdere netă. Rezultatul negativ a fost de 64,3 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 14,1 miliarde de lei.

Profi Rom Food, compania care operează magazinele Profi și care a fost absorbită anul acesta de Mega Image, a raportat o creștere semnificativă a pierderilor. Acestea au ajuns la 537,2 milioane de lei, față de 209,9 milioane de lei în anul anterior.

Selgros Cash&Carry a trecut, de asemenea, pe pierdere în 2025, cu un rezultat negativ de 47,3 milioane de lei. În 2024, compania raportase un profit net de 67,2 milioane de lei.