Piața fuziunilor și achizițiilor din România a atins un nivel record în 2026. Valoarea tranzacțiilor a crescut cu aproape 50%

Piața românească de fuziuni și achiziții a înregistrat cea mai bună evoluție semestrială din istorie în prima jumătate a anului 2026. Atât valoarea tranzacțiilor, cât și numărul acestora au crescut, pe fondul interesului ridicat al investitorilor și al unor tranzacții de amploare.

Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a ajuns la o valoare totală estimată de 6 miliarde de dolari în primul semestru din 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 49% față de aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea tranzacțiilor pentru care au fost comunicate sumele a urcat la 4 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel semestrial înregistrat până acum și cu 59% peste cel din prima jumătate a anului 2025.

Potrivit unei analize EY România, evoluția pieței locale a fost în linie cu tendințele internaționale. La nivel global, valoarea tranzacțiilor de fuziuni și achiziții a crescut cu 50%, iar piața europeană a înregistrat un avans de 105%, susținut în principal de creșterea numărului de mega-tranzacții.

În același timp, transparența rămâne una dintre provocările pieței românești. Aproximativ 69% dintre tranzacțiile anunțate în prima jumătate a anului nu au avut valoarea făcută publică, procent ușor peste media istorică de 67%.

În primele șase luni ale anului au fost anunțate 143 de tranzacții de fuziuni și achiziții, cu 3% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025 și cu 5% peste nivelul din a doua jumătate a anului trecut. Este cel mai mare număr de tranzacții înregistrat într-un semestru în România, depășind ușor precedentul record stabilit în a doua jumătate a anului 2024.

Investitorii strategici au continuat să domine piața, fiind implicați în 83% dintre tranzacții. Sponsorii financiari au reprezentat 16% din totalul operațiunilor, cu tranzacții evaluate la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Din perspectiva structurii pieței, tranzacțiile interne au reprezentat 39% din total, în timp ce activitatea investitorilor străini a crescut cu 15% comparativ cu primul semestru din 2025. În total, investitorii internaționali au fost implicați în 77 de tranzacții și au reprezentat peste jumătate din activitatea pieței. Achizițiile realizate de investitori străini în România au depășit semnificativ vânzările de active deținute de aceștia, consolidând poziția țării ca destinație pentru investiții externe.

„Piața românească de M&A a înregistrat o evoluție solidă atât din perspectiva volumului, cât și – mai ales – a valorii tranzacțiilor, care a atins un nivel record, susținută de tranzacții strategice de valoare ridicată. Numărul tranzacțiilor cu valoare comunicată de peste 100 milioane USD a atins, de asemenea, cel mai ridicat nivel din istorie, comparabil doar cu cel înregistrat în S1 2020. Activitatea domestică a rămas robustă, în pofida incertitudinilor politice locale accentuate, reflectând încrederea continuă a investitorilor în piața românească și în potențialul său pe termen lung”, a declarat Iulia Bratu, Head of Lead Advisory, EY România.

Cel mai activ sector a fost cel al imobiliarelor, ospitalității și construcțiilor, cu 34 de tranzacții, impulsionate în special de interesul pentru parcurile logistice și de retail.

Pe locul al doilea s-a situat sectorul producției avansate și al mobilității, cu 25 de tranzacții, iar tehnologia, media și telecomunicațiile au înregistrat 23 de operațiuni, dintre care aproximativ 70% au fost în domeniul tehnologic.

Energia și utilitățile au contabilizat 18 tranzacții, susținute în principal de investițiile în proiecte de energie regenerabilă, iar sectorul sănătății și științelor vieții a înregistrat 15 tranzacții, cele mai multe fiind în domeniul serviciilor medicale.

Cea mai mare tranzacție din primul semestru a fost achiziția operațiunilor Carrefour România de către Pavăl Holding, compania asociată Dedeman, într-o operațiune evaluată la 977 milioane de dolari. Tranzacția s-a situat foarte aproape de pragul unei mega-tranzacții și a devenit a doua cea mai mare operațiune din retail realizată vreodată în România, după vânzarea Profi din 2024.

Pe locul al doilea s-a aflat achiziția grupului Evryo de către Premier Energy, într-o tranzacție de 824 milioane de dolari, urmată de preluarea Garanti BBVA de către Raiffeisen Bank International, evaluată la aproximativ 681 milioane de dolari.

Printre celelalte tranzacții importante s-au numărat preluarea producătorului de medicamente Biofarm de către compania poloneză Polpharma și achiziția unui portofoliu de șase parcuri de retail din România de către AFI Europe. Analiza mai menționează și cumpărarea de către Prosus a unui pachet de 11,77% din eMAG de la antreprenorul Iulian Stanciu, evaluată la 577 milioane de dolari, însă această operațiune nu a fost inclusă în statisticile pieței deoarece nu îndeplinește criteriul minim privind participația achiziționată.

Analiza EY arată și o schimbare în ceea ce privește originea investițiilor. Statele Unite au revenit pe primul loc în clasamentul investitorilor străini, cu opt tranzacții realizate în prima jumătate a anului, depășind Marea Britanie, care a înregistrat trei tranzacții.

Franța și Olanda au avut câte cinci tranzacții fiecare, iar Austria, Polonia și Ungaria au înregistrat câte patru operațiuni.