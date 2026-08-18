Exporturile de petrol ale Rusiei se prăbușesc după atacurile cu drone. Livrările au ajuns la cel mai redus nivel din aprilie

Exporturile maritime de petrol ale Rusiei au scăzut pentru a cincea săptămână consecutiv, pe fondul atacurilor și amenințărilor cu drone din Marea Neagră. Portul Novorossiysk, unul dintre punctele-cheie pentru exporturile rusești, nu a încărcat niciun transport de țiței săptămâna trecută.

Livrările de petrol rusesc peste hotare continuă să scadă, iar declinul s-a accentuat în ultima săptămână. În cele patru săptămâni încheiate la 16 august, exporturile au ajuns la o medie de 3,58 milioane de barili pe zi, potrivit datelor privind deplasările petrolierelor analizate de Bloomberg.

Este cel mai redus nivel de la sfârșitul lunii aprilie. Exporturile au scăzut timp de cinci săptămâni consecutive, iar declinul cumulat este mai mare decât în orice altă perioadă comparabilă de la începutul războiului din Ucraina.

Anterior, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești avuseseră un efect diferit. Reducerea capacității de procesare lăsa mai mult petrol brut disponibil pentru export, ceea ce contribuise la creșterea livrărilor maritime.

Noul val de atacuri asupra rafinăriilor nu a mai produs același efect. Una dintre explicații este că Ucraina a vizat în paralel nave și infrastructuri portuare utilizate pentru exporturile de petrol.

Situația este vizibilă în special la Novorossiysk, unul dintre principalele porturi rusești de la Marea Neagră. Săptămâna trecută nu a fost încărcat aici niciun transport de petrol brut.

Un petrolier care se afla la terminalul petrolier Sheskharis în momentul atacului de miercuri era încă la dană luni, potrivit imaginilor din satelit. Alte dane ale portului au revenit însă în funcțiune în weekend.

În total, 31 de petroliere au încărcat 22,38 milioane de barili de petrol rusesc în săptămâna încheiată la 16 august. Cu o săptămână înainte fuseseră încărcate 23,78 milioane de barili pe 33 de nave.

În timp ce activitatea de la Novorossiysk a fost blocată, operațiunile de încărcare din portul baltic Ust-Luga au revenit la niveluri mai apropiate de normal.

Datele săptămânale pot varia însă semnificativ în funcție de vreme, lucrările de mentenanță, sancțiuni, activitatea militară și momentul plecării navelor.

Problemele nu se limitează la exporturi. Producția rusească de petrol a scăzut luna trecută la aproximativ 8,89 milioane de barili pe zi, potrivit estimărilor din surse secundare publicate de Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol.

Este cel mai redus nivel din ultimii șase ani și cu aproape un milion de barili pe zi sub plafonul de producție permis Rusiei în baza acordului cu aliații săi din OPEC+.

Cu toate acestea, exporturile maritime rusești rămân la un nivel relativ ridicat dacă sunt privite pe o perioadă mai lungă. Media ultimelor patru săptămâni se situează doar puțin sub media înregistrată de la începutul anului.

Mai mult, livrările din 2026 continuă să fie peste media fiecărui an înregistrat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Cantitatea de țiței rusesc transportată pe mare a continuat să scadă și a ajuns la aproximativ 94 de milioane de barili, cel mai redus nivel înregistrat din septembrie.

Declinul vine în condițiile unor exporturi mai mici și ale livrărilor puternice către India. Importurile indiene de petrol rusesc au rămas luna trecută aproape de recordul din iunie, de aproximativ 2,4 milioane de barili pe zi.

Transporturile sunt însă tot mai dificil de urmărit.

Patru încărcături de petrol Urals se află încă în largul terminalului egiptean Mersa el-Hamra, la Marea Mediterană. Navele așteaptă în prezent aproximativ o lună și jumătate înainte de descărcare, față de mai puțin de o săptămână la începutul anului.

În cazul petrolului încărcat la Murmansk, o mare parte din marfă este transferată pe alte nave în arhipelagul Riau, la est de Singapore. Unele dintre aceste operațiuni au loc după ce petrolierele așteaptă săptămâni întregi la ancoră.

Mai multe transferuri sunt realizate în timp ce una sau ambele nave implicate își ascund poziția, ceea ce face traseul petrolului mai dificil de urmărit.

Situații similare sunt întâlnite și în Orientul Îndepărtat rus. Transporturile de Sokol și Sakhalin Blend pot aștepta săptămâni pentru transferul de pe navele-navetă pe petroliere oceanice, iar unele încărcături de ESPO rămân în apropierea portului Kozmino după încărcare.

Declinul volumelor nu s-a transformat deocamdată într-o scădere comparabilă a valorii exporturilor rusești.

Pe baza mediei ultimelor patru săptămâni, valoarea brută a exporturilor Moscovei a fost de aproximativ 1,71 miliarde de dolari pe săptămână, cu numai 10 milioane de dolari sub nivelul perioadei precedente.

Explicația este creșterea prețurilor petrolului rusesc. Prețul Urals a urcat cu aproximativ 3 dolari pe baril și a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele opt săptămâni.

Petrolul Urals încărcat în porturile baltice a ajuns la o medie de 67,08 dolari pe baril, iar cel exportat prin Marea Neagră la 65,85 dolari. ESPO din Pacific a avut un preț mediu de 70,45 dolari pe baril.

Prețul petrolului rusesc livrat în India a crescut pentru a patra săptămână consecutiv și a ajuns la 88,34 dolari pe baril.

La nivel săptămânal, valoarea exporturilor a coborât pentru a treia săptămână consecutiv, până la aproximativ 1,54 miliarde de dolari în intervalul încheiat la 16 august.

Exporturile observate către clienții asiatici ai Rusiei, inclusiv transporturile fără o destinație finală declarată, au coborât la aproximativ 3,43 milioane de barili pe zi în cele patru săptămâni încheiate la 16 august.

Navele care indicau porturi din China transportau aproximativ 1,22 milioane de barili pe zi, în scădere de la 1,3 milioane în perioada precedentă.

Volumele care aveau India drept destinație declarată au coborât aparent mult mai puternic, de la 1,11 milioane la aproximativ 670.000 de barili pe zi. Datele ar putea fi însă revizuite semnificativ în sus pe măsură ce petrolierele își declară destinația finală.

Aproximativ 1,54 milioane de barili pe zi se află în prezent pe nave care nu indică o destinație finală. Dintre acestea, circa 1,3 milioane de barili pe zi sunt transportați de nave care au plecat din porturile vestice ale Rusiei și indică destinații intermediare precum Singapore, Port Said sau Canalul Suez, precum și de petroliere din Pacific fără un punct clar de livrare.

Alți aproximativ 240.000 de barili pe zi se află pe nave care nu declară nicio destinație.

Livrările către Turcia au coborât, între timp, la aproximativ 80.000 de barili pe zi, după ce atinseseră recent 180.000 de barili pe zi. Exporturile către Siria s-au menținut la aproximativ 40.000 de barili pe zi, iar cele către Egipt au scăzut la circa 30.000 de barili pe zi.