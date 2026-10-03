Regulă esențială pentru șoferi. O greșeală comună poate avea consecințe grave după un accident

Primele minute după un accident de motocicletă pot fi decisive. Câteva gesturi făcute corect de persoanele care ajung primele la locul accidentului pot conta până la sosirea echipajelor de intervenție, în timp ce anumite acțiuni trebuie evitate pentru a nu agrava starea victimei.

Dacă o persoană ajunge prima la locul unui accident în care este implicat un motociclist, primul pas este asigurarea siguranței la locul evenimentului. Cel care încearcă să ajute nu trebuie să devină, la rândul său, victimă. După verificarea siguranței urmează evaluarea rapidă a situației, apelarea numărului unic de urgență 112 și monitorizarea victimei până la sosirea echipajelor specializate.

Una dintre cele mai importante reguli se referă la deplasarea persoanei rănite. Victima nu trebuie mutată decât dacă se află într-un pericol iminent.

O astfel de situație poate apărea, de exemplu, în cazul izbucnirii unui incendiu. În lipsa unui pericol imediat, persoana rănită trebuie lăsată în poziția în care a fost găsită până la sosirea echipajelor specializate.

O atenție deosebită trebuie acordată și căștii de protecție a motociclistului. Aceasta nu trebuie îndepărtată decât în situația în care motociclistul este inconștient și este necesară efectuarea manevrelor de resuscitare.

Ghidurile European Resuscitation Council din 2025 recomandă ca salvatorul să verifice, înainte de intervenție, dacă se poate apropia în siguranță de victimă. Printre riscurile care trebuie luate în calcul se află și traficul.

Dacă persoana nu răspunde și nu respiră normal, trebuie apelat serviciul de urgență, iar resuscitarea trebuie începută conform indicațiilor primite de la dispecer.

În cazul unei hemoragii care pune viața în pericol, recomandarea este aplicarea unei presiuni manuale ferme, direct pe rană.

Pentru hemoragiile grave ale membrelor care nu pot fi controlate prin presiune directă poate fi folosit un garou.

Aceste intervenții trebuie realizate în contextul evaluării siguranței locului accidentului și al apelării serviciului de urgență, victima urmând să fie monitorizată până la sosirea echipajelor specializate.

Recomandările privind intervenția martorilor la accidente vin într-un context în care numărul victimelor în rândul motocicliștilor rămâne ridicat.

În primele opt luni ale anului 2026, 65 de motocicliști și-au pierdut viața pe șoselele din România, iar alți 244 au fost grav răniți, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române.

În același timp, numărul motocicletelor aflate în circulație este în creștere. În 2025 au fost înmatriculate în România 12.845 de motociclete, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

România avea, în 2024, și cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană. Au fost înregistrate 78 de decese la un milion de locuitori, în condițiile în care media Uniunii Europene era de 44 de decese la un milion de locuitori.

Motocicliștii care vor să învețe practic cum să intervină în cazul unui accident pot participa pe 3 octombrie la un curs gratuit de prim ajutor organizat în cadrul Asko Ride Fest 2026.

Cursul începe la ora 14:00 și va fi susținut de doi traineri ISU. Programul include atât o parte teoretică, cât și o demonstrație practică pe manechin.

Accentul va fi pus pe intervenția corectă în cazul unui accident rutier, dar și pe acțiunile care trebuie evitate până la sosirea salvatorilor.

Tot pe 3 octombrie, de la ora 12:00, este programat un curs gratuit dedicat pregătirii motocicletei sau scuterului pentru iarnă.

Participanții vor primi recomandări privind verificările și operațiunile necesare înaintea perioadei de iernare. Cursul va include și demonstrații practice susținute de un tehnician acreditat Honda Moto.

Asko Ride Fest 2026 se desfășoară între orele 10:00 și 18:00, la Service Honda Moto by Asko Group, pe Șoseaua de Centură 57, Chiajna. La eveniment sunt așteptați peste 300 de motocicliști.