Te-a accidentat un trotinetist? Ce trebuie să faci ca să poți obține despăgubiri

Persoanele rănite într-un accident cu trotineta trebuie să anunțe imediat autoritățile și să solicite ajutor medical, dacă este necesar. Regula se aplică incidentelor produse pe drumurile publice din România, inclusiv atunci când victima este un pieton. Documentele medicale, fotografiile și datele martorilor pot fi esențiale pentru obținerea despăgubirilor.

Un accident cu trotineta nu trebuie tratat ca o simplă neînțelegere între persoanele implicate atunci când pietonul sau un alt participant la trafic a fost rănit. Trotinetele electrice sunt tot mai întâlnite în orașele din România, iar creșterea numărului acestora este însoțită și de incidente în care oamenii suferă leziuni sau le sunt deteriorate bunurile personale.

O persoană lovită poate fi tentată să ia datele de contact ale trotinetistului și să plece, mai ales dacă nu simte imediat o durere puternică. În cazul unei vătămări, însă, accidentul trebuie documentat corect, iar autoritățile trebuie anunțate.

Articolul 77 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește că orice persoană implicată într-un accident sau care află despre producerea unui eveniment rutier soldat cu moartea ori rănirea unei persoane trebuie să anunțe imediat poliția și să apeleze numărul 112. Conducătorul vehiculului implicat nu are voie să părăsească locul accidentului și nici să modifice sau să înlăture urmele acestuia.

În aceste condiții, dacă pietonul a fost rănit, incidentul nu poate fi încheiat prin formula „ne înțelegem și plecăm”. Anunțarea poliției și apelarea serviciului de urgență sunt obligatorii.

Victima nu trebuie să ignore eventualele leziuni doar pentru că, imediat după impact, simptomele par ușoare. Unele dureri pot apărea după câteva ore, astfel că evaluarea medicală și păstrarea actelor eliberate de unitatea sanitară sunt importante.

Persoana accidentată poate strânge probe de la locul incidentului dacă starea sa de sănătate îi permite să facă acest lucru în siguranță. Fotografiile ar trebui să surprindă trotineta, poziția acesteia, zona în care s-a produs impactul, bunurile deteriorate și orice alt element relevant pentru stabilirea împrejurărilor.

Victima trebuie să obțină și datele de identificare ale persoanei care conducea trotineta. Dacă accidentul a fost observat de martori, numele și datele lor de contact pot ajuta la clarificarea situației, mai ales când persoanele implicate prezintă versiuni diferite.

Imaginile surprinse de camerele instalate în apropierea magazinelor, blocurilor, instituțiilor sau intersecțiilor pot reprezenta, la rândul lor, probe importante. Prezența sistemelor de supraveghere trebuie semnalată rapid poliției, deoarece înregistrările nu sunt păstrate întotdeauna pentru perioade îndelungate.

Persoana rănită poate solicita o examinare medico-legală după ce primește îngrijirile medicale necesare. Certificatul medico-legal consemnează leziunile constatate și, dacă este cazul, numărul zilelor de îngrijiri medicale considerate necesare.

Toate documentele primite de la spital trebuie păstrate, inclusiv rezultatele investigațiilor, rețetele, recomandările medicilor și dovezile cheltuielilor efectuate. Sunt necesare și facturile pentru bunurile deteriorate în accident, precum telefonul, ochelarii sau alte obiecte personale.

Stabilirea persoanei sau entității care achită despăgubirile se face în funcție de particularitățile fiecărui accident. Din noiembrie 2025, legislația RCA consideră „vehicul”, în scopul asigurării obligatorii, mijlocul de transport cu propulsie proprie care are o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h. În aceeași categorie intră mijloacele de transport cu o masă proprie mai mare de 25 de kilograme și o viteză maximă constructivă de peste 14 km/h.

Vehiculele care îndeplinesc aceste criterii trebuie să aibă asigurare RCA. Această obligație nu înseamnă însă că orice trotinetă electrică este automat asigurată.

O trotinetă electrică obișnuită, încadrată în definiția prevăzută de Codul rutier, are o viteză maximă constructivă de cel mult 25 km/h. În schimb, o trotinetă care cântărește mai mult de 25 de kilograme poate intra sub incidența obligației RCA dacă viteza sa maximă constructivă depășește 14 km/h.

Atunci când vehiculul implicat este asigurat, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri prin mecanismul RCA. Dacă trotineta nu beneficiază de o asemenea acoperire, victima poate solicita recuperarea prejudiciului direct de la persoana răspunzătoare. În lipsa unei înțelegeri, cazul poate ajunge în instanță.

Despăgubirile solicitate în urma unui accident cu trotineta nu se limitează la valoarea bunurilor distruse sau avariate. În funcție de circumstanțele incidentului și de prejudiciul care poate fi dovedit, victima poate cere recuperarea cheltuielilor medicale, precum și compensarea altor daune materiale sau morale.

Persoana prejudiciată trebuie să păstreze documentele medicale, facturile, chitanțele, fotografiile, datele de contact ale martorilor și actele întocmite de poliție. Aceste dovezi pot confirma modul în care s-a produs accidentul, leziunile suferite și valoarea cheltuielilor pentru care sunt cerute despăgubiri.