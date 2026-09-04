Noi restricții în Capitală pentru trotinetele electrice de închiriat. Sancțiunile ajung la 500 lei
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Primăria Municipiului București anunță noi restricții pentru trotinetele electrice de închiriat. Acestea nu vor mai putea fi folosite în parcurile vizate de măsură, iar aceeași regulă va fi aplicată și în zonele în care sunt organizate evenimente stradale cu public numeros.
Viteza trotinetelor va fi redusă automat la zero
Reprezentanții Primăriei Capitalei au discutat cu principalii operatori de trotinete electrice din București, Lime, Bolt și Splash, precum și cu polițiile locale de sector.
PMB le-a solicitat companiilor ca, în parcurile vizate de restricție, limita impusă automat trotinetelor să fie modificată de la 5 km/h la 0 km/h.
Până acum, atunci când o trotinetă electrică de închiriat intra într-un parc, sistemul operatorului putea reduce automat viteza maximă la 5 km/h. Noua măsură presupune blocarea completă a utilizării vehiculului în interiorul zonelor respective.
„În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5 km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi”, a transmis Primăria Capitalei.
Restricția va fi aplicată și la evenimentele stradale aglomerate
Măsura nu se limitează la spațiile verzi. Primăria vrea ca trotinetele electrice de închiriat să fie blocate și în zonele în care au loc evenimente stradale cu un număr mare de participanți.
În aceste perimetre, utilizatorii nu vor mai putea continua deplasarea cu vehiculele închiriate.
Măsura urmărește astfel limitarea folosirii trotinetelor în zonele în care numărul mare de pietoni poate crea probleme de siguranță.
„Trotinetele electrice de închiriat, complet restricționate în parcurile din București și la evenimentele stradale! Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete din Capitală și polițiile locale de sector”, a anunțat PMB.
Lime, Bolt și Splash au acceptat noile restricții
Potrivit Primăriei Capitalei, cei trei operatori chemați la discuții au răspuns favorabil solicitării.
„Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv și le mulțumim pentru asta”, a transmis administrația locală.
Lime a informat municipalitatea că aplică deja o asemenea restricție în patru dintre marile parcuri ale Bucureștiului: Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol.
Prin urmare, în cazul trotinetelor acestui operator, blocarea automată în aceste zone era deja implementată înaintea noilor discuții cu municipalitatea.
Amenzi de până la 500 de lei pentru folosirea trotinetelor în parcurile administrate de PMB
Primăria amintește că interdicția privind trotinetele electrice în parcurile pe care le administrează este în vigoare încă din octombrie 2025.
Noile măsuri urmăresc ca interdicția să fie aplicată și tehnic în cazul vehiculelor de închiriat, prin intermediul sistemelor operatorilor.
„Trotinetele electrice sunt INTERZISE în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Sancțiunile ajung la 500 lei”, a precizat Primăria Capitalei.
Astfel, pe lângă riscul unei amenzi, utilizatorii trotinetelor electrice de închiriat se vor confrunta cu blocarea automată a vehiculului atunci când intră în zonele în care este aplicată restricția.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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