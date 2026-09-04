Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană. Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei a pierdut 80% din banii din PNRR

Bucureștiul are nevoie de investiții majore în infrastructură după o perioadă în care nu au mai fost realizate lucrări serioase, susține primarul general Ciprian Ciucu. Acesta afirmă că Primăria Capitalei a pierdut aproximativ 80% din fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) înainte ca el să ajungă primar, iar administrația trebuie acum să apeleze și la finanțări bancare.

Primarul general Ciprian Ciucu susține că starea actuală a orașului impune realizarea unor lucrări ample, chiar dacă acestea vor provoca temporar probleme pentru locuitori.

„Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană. Bucureștiul are nevoie de lucrări. Bucureștiul n-a mai avut lucrări serioase de foarte, foarte mult timp”, a declarat Ciprian Ciucu, joi seara, la B1 TV.

El a dat ca exemplu lucrările realizate în trecut în Drumul Taberei, zonă care a rămas o perioadă îndelungată afectată de șantiere. Primarul spune că nu vrea ca aceeași situație să se repete în cazul proiectelor actuale.

În opinia sa, rezultatul lucrărilor din Drumul Taberei arată însă și beneficiile investițiilor realizate în infrastructură.

„Acum sunt sistematizate, sunt foarte bine puse la punct. Este verde, este respirabil. Deci, tot acest disconfort care este în acest an, nu va mai conta atât de mult atunci când orașul va fi pus la punct”, a spus primarul general.

Ciucu a precizat că lucrările începute în acest an au termene diferite de finalizare, în funcție de complexitatea intervențiilor.

Unul dintre șantiere are un termen de execuție de un an. În zonele în care sunt necesare și intervenții asupra infrastructurii aflate sub liniile de tramvai, lucrările pot dura însă până la doi ani.

Este vorba inclusiv despre intervenții asupra rețelelor de canalizare, gaze și electricitate.

Primarul susține că termenele au fost comunicate de la început pentru fiecare șantier, astfel încât locuitorii să știe cât timp vor fi afectate zonele respective.

Una dintre problemele semnalate de Ciprian Ciucu este pierderea unei părți importante din finanțările europene disponibile prin PNRR.

„Primăria Capitalei a pierdut foarte mulți bani, cred că 80% din PNRR”, a declarat acesta, referindu-se la perioada de dinaintea preluării mandatului de primar general.

În aceste condiții, administrația Capitalei a fost nevoită să caute alte surse pentru finanțarea investițiilor.

Ciucu a enumerat printre instituțiile financiare la care municipalitatea s-a adresat Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și alte instituții europene de finanțare.

Primarul general susține că finanțările atrase nu sunt destinate unor cheltuieli minore, ci proiectelor importante de infrastructură.

„Putem să-i tragem oricând. Nu ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri, ci pentru căi serioase de infrastructură a orașului”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, principala dificultate nu mai este neapărat identificarea surselor de finanțare, ci capacitatea de a pune efectiv în mișcare proiectele și lucrările.