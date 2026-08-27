Patru proiecte majore de infrastructură, mai aproape de construcție. Autostrăzile Brașov–Făgăraș și București–Alexandria au primit aviz
SURSA FOTO: Facebook, Horațiu Cosma - Horațiu Cosma
Patru investiții importante în infrastructura rutieră au trecut joi de o nouă etapă înainte de execuție. Consiliul Interministerial de avizare a investițiilor publice a dat undă verde proiectelor pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, Autostrada București–Alexandria, Drumul Radial 1 – Vest Expres și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Următorul pas îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvern, înainte de lansarea licitațiilor pentru construcție.
Autostrada Brașov–Făgăraș, aproape 50 de kilometri
Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, care arată că toate cele patru proiecte au primit avizul Consiliului Interministerial de avizare a investițiilor publice.
Primul dintre acestea este Autostrada Brașov–Făgăraș, proiectată pe o lungime de 49,3 kilometri. Noua arteră ar urma să îmbunătățească legătura rutieră a Brașovului cu centrul țării și să preia o parte din traficul care circulă în prezent pe drumul național.
Potrivit lui Cosma, actuala șosea se confruntă cu probleme importante de aglomerație și siguranță rutieră.
Autostrada București–Alexandria a primit aviz
Un alt proiect care a trecut de această etapă este Autostrada București–Alexandria. Investiția urmărește realizarea unei legături rutiere rapide între Capitală și sudul țării.
Noua autostradă ar urma să ofere o alternativă pentru traficul care utilizează în prezent principala legătură rutieră dintre București și Alexandria, caracterizată de Horațiu Cosma drept unul dintre drumurile aglomerate și periculoase din România.
Proiectul se află însă încă înaintea etapelor de aprobare guvernamentală și de atribuire a lucrărilor.
Primul drum radial al Bucureștiului va ajunge până la A0
Aviz a primit și DR1 – Vest Expres, prezentat drept primul drum radial al Bucureștiului. Proiectul prevede prelungirea Bulevardului Timișoara până la Autostrada A0, în zona Domnești.
Artera va avea o lungime de aproape 10 kilometri și este gândită cu două benzi de circulație pe fiecare sens.
Proiectul include și infrastructură dedicată transportului public, piste pentru biciclete și conexiuni de tip Park&Ride. Prin realizarea sa se urmărește îmbunătățirea legăturii dintre vestul Capitalei și noua autostradă de centură.
Peste 21 de kilometri pentru Varianta Ocolitoare Sibiu Sud
Cel de-al patrulea proiect avizat este Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Aceasta presupune construirea a peste 21 de kilometri de drum nou.
Noua șosea este destinată preluării traficului de tranzit din partea sudică a municipiului Sibiu și realizării unor conexiuni mai bune între Autostrada A1, DN1 și localitățile din zona metropolitană.
Potrivit informațiilor prezentate, cele patru investiții urmăresc reducerea aglomerației și a timpilor petrecuți în trafic, creșterea siguranței rutiere și diminuarea poluării.
Ce urmează pentru cele patru proiecte
Avizarea obținută joi nu înseamnă începerea imediată a lucrărilor. Proiectele trebuie să mai parcurgă etapele administrative necesare înainte ca utilajele să poată intra efectiv pe șantiere.
Următorul pas anunțat este aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvern. Ulterior vor putea fi lansate procedurile de achiziție pentru lucrările de construcție.
„Avizul de astăzi este un pas important, dar nu ne oprim aici. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, iar apoi lansarea licitațiilor pentru lucrările de construcție”, a transmis Horațiu Cosma.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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