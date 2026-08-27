Club One și arta de a construi un eveniment în jurul gustului

Într-o piață în care companiile acordă tot mai multă atenție felului în care își primesc invitații, gastronomia a depășit de mult rolul unui simplu serviciu inclus în organizarea unui eveniment. La Club One, meniul este gândit în relație cu atmosfera, profilul invitaților și ritmul serii, sub coordonarea chef-ului Florin Voicu.

Alegerea unei locații pentru un eveniment corporate nu se mai rezumă la numărul de locuri, scenă sau dotări tehnice. Companiile sunt atente la imaginea pe care o proiectează prin fiecare detaliu, de la felul în care sunt primiți invitații până la ceea ce le este servit la masă.

În această ecuație, gastronomia are o greutate aparte. Este una dintre puținele componente ale unui eveniment care implică aproape simultan estetica, gustul și serviciul.

La Club One, meniurile sunt construite pornind de la formatul evenimentului. O cină pentru parteneri de afaceri are alte cerințe decât o petrecere de final de an sau un eveniment destinat unei echipe numeroase. Diferențele nu țin doar de preparate, ci și de prezentare, succesiunea servirii și ritmul întregii seri.

În spatele acestei componente se află chef Florin Voicu și echipa sa. Pentru ei, provocarea unui eveniment nu se termină odată cu alegerea meniului. Atunci când la masă sunt sute de invitați, precizia devine esențială. Preparatele trebuie să păstreze aceeași calitate și aceeași prezentare, indiferent dacă vorbim despre prima sau ultima farfurie care părăsește bucătăria.

Există apoi componenta vizuală. Un preparat bine realizat este astăzi observat înainte de a fi degustat. Platingul, combinațiile de texturi și atenția acordată detaliilor contribuie la impresia pe

În cazul evenimentelor corporate, miza este mai mare decât poate părea. O companie care își invită angajații, clienții sau partenerii devine, pentru câteva ore, gazdă. Iar alegerea locației, meniului și serviciilor vorbește indirect despre felul în care aceasta dorește să fie percepută.

De aceea, meniul nu poate fi desprins de conceptul serii. O formulă foarte formală poate fi nepotrivită pentru o petrecere relaxată, la fel cum un eveniment elegant cere o abordare diferită de una destinată unei echipe care vrea să încheie seara pe ringul de dans.

Pentru Club One, gastronomia intră astfel în aceeași construcție cu spațiul, muzica și programul serii.

La final, succesul unui eveniment este greu de redus la un singur element. Contează locul, oamenii, atmosfera, serviciile și felul în care toate acestea se succed fără să pară forțate.

Mâncarea are însă o particularitate: generează conversație. Un preparat poate deveni subiect la masă, poate fi fotografiat și poate rămâne asociat cu seara mult timp după încheierea evenimentului.

La Club One, acesta este și rolul bucătăriei coordonate de chef Florin Voicu: să ofere gastronomiei suficientă personalitate încât să nu fie doar ceea ce se servește între două momente ale programului, ci unul dintre motivele pentru care invitații își amintesc seara.