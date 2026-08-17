Jidvei investește în experiență: peste 2.600 mp de terase retractabile SunLeader pentru evenimente la Castelul Bethlen-Haller (P)

Domeniile Jidvei își consolidează direcția de dezvoltare a turismului local și oenologic prin extinderea infrastructurii de la Castelul Bethlen-Haller. Proiectul realizat de Sun Leader a fost finalizat la finele lui Iulie 2026 și include peste 2.600 de metri pătrați de terase retractabile destinate evenimentelor și experiențelor Premium.

Castelul Bethlen-Haller este una dintre componentele importante ale strategiei de poziționare a Domeniilor Jidvei. Locația reunește patrimoniul, vinul, gastronomia și ospitalitatea, oferind vizitatorilor o experiență integrată, diferită de o simplă degustare sau de vizitarea unui obiectiv istoric.

Noua infrastructură include 10 module de pergole retractabile independente, fiecare cu dimensiuni de 20 × 13 metri, construite și asamblate împreună în două terase alăturate. În funcție de configurație, terasele pot susține împreună, sau separat, evenimente cu până la aproximativ 2.500 de invitați.

De la produs și istorie, la experiență de brand și infrastructură Premium pentru evenimente

În industria vinului, diferențierea nu se mai realizează exclusiv prin caracteristicile produsului. Brandurile construiesc relații cu publicul prin povești, contexte și experiențe care permit consumatorului să descopere produsul într-un mod mai personal. Așadar, Castelul Bethlen-Haller funcționează ca un activ important de brand pentru Jidvei. Vinurile pot fi descoperite într-un cadru cu identitate istorică, în legătură cu peisajul în care se află podgoriile și cu gastronomia asociată zonei.

Investiția în terase nu este, prin urmare, doar o investiție în confort. Este și o investiție în felul în care brandul este întâlnit, perceput și memorat de vizitatori, parteneri și invitați. O degustare desfășurată într-o terasă integrată în domeniul castelului poate deveni o experiență completă. Oaspeții nu descoperă doar vinul, ci și spațiul, povestea, atmosfera și relația dintre patrimoniu, producția viticolă și valoarea timpului liber.

Cele 10 module de pergole retractabile independente permit organizarea mai multor tipuri de evenimente, de la întâlniri restrânse până la manifestări cu un număr mare de participanți. Evenimentele tematice culturale, sportive sau concertele inițiate de Domeniile Jidvei ca parte a unor serii proprii dezvoltate pas cu pas, reprezintă astăzi o atracție pentru vizitatori.

Mai este terasa o simplă terasă, deci? Din rândurile de mai sus, răspunsul pare, evident, nu. Sistemele retractabile oferă flexibilitate în funcție de sezon și de condițiile meteo, iar terasele pot fi deschise către grădini, vii și peisajul din jurul castelului. Această caracteristică este relevantă pentru o locație care dorește să își extindă perioada de funcționare și să amplifice valoarea spațiului exterior.

Patrimoniul ca diferențiator. Terasa, ca parte din destinație

Castelul Bethlen-Haller oferă Domeniilor Jidvei un avantaj greu de replicat: un spațiu cu valoare istorică și o identitate vizuală puternică. În turismul Premium, cadrul este parte din serviciu. Oaspeții caută locuri care au o poveste, iar castelul le oferă această poveste prin arhitectură, istorie și peisaj. Terasele moderne au fost integrate pentru a completa oferta fără a domina elementele care fac locația distinctă.

Această abordare este importantă pentru valorificarea responsabilă a patrimoniului. Modernizarea teraselor la castel nu înseamnă înlocuirea identității locului, ci crearea condițiilor pentru ca patrimoniul să fie vizitat, utilizat și transmis mai departe.

Domeniile Jidvei au dezvoltat la Castelul Bethlen-Haller o serie de experiențe pentru cei interesați de vin, gastronomie și patrimoniu, iar terasele extinse susțin cu succes experiențele într-un nivel ridicat de confort.

O colaborare pe termen lung, cu rezultate concrete

Parteneriatul dintre Sun Leader și Domeniile Jidvei început în 2018 a evoluat prin mai multe etape de dezvoltare a spațiilor outdoor de la Castelul Bethlen-Haller. Proiectul finalizat reprezintă cea mai amplă etapă a acestei colaborări.

„Depășirea recordului pentru cea mai mare retractabilă din România, realizată chiar de echipa Sun Leader, este un succes imens pentru noi. Această colaborare ne-a îndemnat să privim dincolo de forma fizică a pergolelor pe care le construim – să privim spre experiențele și starea de bine pe care le trăiesc oamenii pe terase. Dacă am reușit să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor pe terasele lor, sau pe terasele pe care le vizitează, ne-am atins scopul!”, afirmă Eugeniu Lisnic, Sun Leader.

Declarația sintetizează direcția proiectului: infrastructura nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care o locație poate oferi experiențe mai bune și poate deveni mai relevantă pentru vizitatori.

Prin finalizarea celor peste 2.600 de metri pătrați de terase retractabile, Castelul Bethlen-Haller este pregătit să primească mai multe categorii de public și să susțină o gamă mai largă de evenimente, păstrând legătura dintre patrimoniu, vin și ospitalitate.