Proiectul de 2.600 mp de la Castelul Bethlen-Haller: de la investiție în infrastructură outdoor la activ de business scalabil (P)

Sun Leader continuă extinderea infrastructurii outdoor de la Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, județul Alba. Iar proiectul va trece dincolo de simpla amenajare a unui spațiu pentru evenimente. Noua etapă ridică suprafața totală protejată la peste 2.600 de metri pătrați de pergole retractabile și va consolida poziționarea domeniului ca destinație Premium cu potențial pe tot parcursul anului.

Pentru piața ospitalității Premium, astfel de investiții devin tot mai importante într-un context în care sezonalitatea rămâne una dintre cele mai mari limitări de business. La Castelul Bethlen-Haller, spațiile exterioare vor fi transformate în infrastructură productivă, capabilă să susțină venituri recurente, să crească gradul de utilizare și să întărească un model de creștere mai stabil și mai predictibil.

Dezvoltarea proiectului s-a realizat în etape, în jurul unui parteneriat deja consolidat între Sun Leader și Domeniile Jidvei. După amenajarea primei terase pentru degustări și instalarea unor pergole retractabile independente, fiecare de 20 x 13 metri, etapa actuală adaugă șapte structuri noi de aceleași dimensiuni. Aceasta va fi noua cea mai mare pergolă retractabilă care va crește capacitatea operațională a locației și va converti suprafața disponibilă într-un activ mai eficient din punct de vedere comercial.

Infrastructură turistică outdoor nu mai înseamnă doar amenajare tehnică, ci și o formă de creștere a valorii unei destinații. Pentru o locație precum Castelul Bethlen-Haller, această infrastructură va susține evenimente private, întâlniri corporate, evenimente sportive, activări de brand și programe culturale, într-un format care permite funcționare extinsă și mai mult control asupra experienței oferite publicului.

Soluțiile implementate de Sun Leader folosesc structuri din aluminiu și sisteme automatizate de acoperire retractabilă, concepute pentru a permite deschiderea completă a spațiului sau închiderea sa etanșă, în funcție de condițiile meteo. În segmentul HoReCa și în destinațiile Premium, astfel de soluții nu mai sunt tratate ca un element de confort, ci ca parte din infrastructura de business care influențează gradul de ocupare, utilizarea sezonieră și capacitatea de monetizare.

În cazul Castelului Bethlen-Haller, integrarea noilor structuri a fost realizată cu atenție la semnificația istorică a castelului, astfel încât identitatea monumentului să fie păstrată. Această combinație între patrimoniu și tehnologie oferă un avantaj competitiv clar: creșterea capacitatii comerciale fără compromiterea valorii istorice a locației.

Din punct de vedere al pieței, proiectul are și o componentă de poziționare. Castelul Bethlen-Haller este deja asociat cu turismul cultural și oenologic din Transilvania, iar extinderea infrastructurii îl transformă într-un reper și mai puternic pentru segmentul Premium. În același timp, Domeniile Jidvei își consolidează capacitatea de a atrage public cu așteptări ridicate, într-o formulă în care patrimoniul, gastronomia și evenimentele să se susțină reciproc.

„Acest proiect reflectă clar direcția în care se îndreaptă segmentul de ospitalitate Premium: investiții care oferă flexibilitate, continuitate și un nivel ridicat de confort pentru evenimente și turism. Extinderea la peste 2.600 de metri pătrați de terase cu acoperiș retractabil nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci o infrastructură mai eficientă, mai bine adaptată și mai valoroasă pe termen lung pentru întreaga destinație”, a declarat Eugeniu Lisnic, CEO și fondator Sun Leader.

Prin această dezvoltare, Sun Leader își întărește profilul de partener pentru proiecte complexe de amenajare outdoor, în special în zona HoReCa și a destinațiilor turistice. În logica business-ului, un astfel de proiect nu înseamnă doar construcție, ci și creșterea potențialului economic al unei locații cu brand deja puternic.

Într-un model de business modern, aceste pergole retractabile pentru evenimente devin o soluție prin care o destinație își poate extinde perioada de exploatare, își poate diversifica oferta și își poate crește relevanța comercială. La Bethlen-Haller, această logică este vizibilă în extinderea succesivă a suprafețelor acoperite și în capacitatea de a găzdui evenimente de amploare în orice sezon.

În esență, proiectul de la Bethlen-Haller confirmă trecerea de la o investiție punctuală în ospitalitate la un activ de business scalabil. Pentru destinațiile care urmăresc să combine patrimoniul cu experiența și estetica cu eficiența operațională, această formulă poate deveni un avantaj competitiv real.

Sun Leader este o companie românească specializată în consultanță, proiectare, execuție și mentenanță pentru pergole retractabile, sisteme de închidere din sticlă și alte soluții dedicate amenajării spațiilor exterioare. Compania activează în special în segmentul HoReCa și în proiecte rezidențiale Premium, unde oferă soluții tehnice menite să extindă durata de utilizare a teraselor și să îmbunătățească experiența utilizatorilor.