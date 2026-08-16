România ocupă locul 2 mondial la Olimpiada Internațională de Informatică. Elevii români au câștigat o medalie de aur, una de argint și două de bronz

Elevii români au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026. Rezultatele consolidează poziția României în clasamentul mondial istoric al competiției, țara noastră ocupând locul al doilea după numărul total de medalii câștigate de-a lungul participărilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Medalia de aur a fost câștigată de Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Vasile Alecsandri din Galați. Medalia de argint i-a revenit lui Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Cele două medalii de bronz au fost obținute de Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, și Alexandru Dima, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Punctajele obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al Olimpiadei Internaționale de Informatică, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Prin rezultatele din 2026, România își menține pozițiile de top în clasamentele oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics.

Țara noastră ocupă locul al doilea mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor la competiție.

România se află, de asemenea, pe locul al șaptelea în clasamentul valoric al medaliilor. Această ierarhie este stabilită în funcție de ponderea medaliilor de aur, argint și bronz obținute de fiecare țară.

Ministerul Educației subliniază că menținerea acestor rezultate pe termen lung se bazează și pe colaborarea strânsă cu Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI).

Lotul României a fost însoțit în Uzbekistan de profesorul Adrian Panaete, în calitate de Team Leader, de la Colegiul Național A.T. Laurian din Botoșani, și de Luca Perju-Verzotti, Deputy Leader și reprezentant SEPI, student la Ecole polytechnique.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării la olimpiadă a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Participarea României a adus și o recunoaștere pentru stafful tehnic. Profesorului Adrian Panaete i-a fost acordată distincția Long Service Award, oferită de comunitatea internațională pentru implicarea și managementul echipei de-a lungul a șapte ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.

Excelența Sa Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României la Tașkent, a fost alături de lotul național în timpul Olimpiadei Internaționale de Informatică desfășurate în Uzbekistan.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvență și determinare și a evidențiat sprijinul acordat de profesori și părinți elevilor participanți.

Instituția amintește că sprijină participarea loturilor naționale ale României la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor deplasărilor și a diurnei aferente zilelor de ședere.

Ministerul Educației și Cercetării se implică, de asemenea, în organizarea și desfășurarea etapelor care preced olimpiadele internaționale, respectiv etapele locale, județene, municipale și naționale ale acestor competiții.