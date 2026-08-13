Termen limită pentru copiii rămași fără loc la creșă sau grădiniță. Ultima etapă de înscriere începe pe 17 august

Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță în primele două etape de înscriere mai au o ultimă șansă în etapa de ajustări, care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august 2026. Înscrierea este posibilă doar pe locurile rămase libere, iar prioritate au copiii de 4 și 5 ani.

Etapa de ajustări este prevăzută în calendarul aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.707/2026 și reprezintă ultima etapă înainte de începerea noului an școlar. Ea se adresează atât copiilor rămași nerepartizați după primele două etape, cât și celor pentru care părinții nu au depus până acum o cerere.

Înscrierea nu este garantată. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectoratele școlare.

În această etapă pot participa copiii rămași nerepartizați după primele două etape, cei care nu au participat anterior la înscriere, copiii care din diferite motive nu au fost înscriși până acum, cei care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare dar nu au fost admiși în urma unui aviz negativ emis de CJRAE sau CMBRAE, precum și copiii cu vârsta de peste 2 ani pentru care părinții solicită înscrierea în învățământul preșcolar.

Ministerul Educației precizează că, în etapa de ajustări, sunt soluționate cu prioritate cererile pentru copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși. Prioritate au și copiii care nu au fost admiși în clasa pregătitoare în urma avizului negativ al centrelor de resurse și asistență educațională.

Etapa de ajustări este organizată de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, iar părinții trebuie să consulte procedura publicată de inspectoratul din județul în care doresc înscrierea copilului. Fiecare inspectorat stabilește perioada în care sunt primite dosarele, locul de depunere, posibilitatea transmiterii documentelor online, formularul care trebuie completat, lista locurilor disponibile și eventualele documente suplimentare solicitate.

Intervalul 17-27 august include atât depunerea cererilor, cât și verificarea dosarelor și repartizarea copiilor, însă termenul efectiv de depunere poate fi mai scurt, în funcție de procedura fiecărui inspectorat.

Înainte de completarea cererii, părinții trebuie să consulte lista locurilor libere și să aleagă doar creșe sau grădinițe în care mai sunt locuri disponibile. Numărul opțiunilor care pot fi trecute în cerere și modul de analizare a acestora sunt stabilite prin procedura fiecărui inspectorat.

Copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități, deoarece Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România nu permite acest lucru.

În general, dosarul de înscriere cuprinde cererea-tip de înscriere, copia certificatului de naștere al copilului, copiile actelor de identitate ale părinților sau reprezentantului legal, documentele privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului în cazul părinților divorțați, acordul celuilalt părinte atunci când autoritatea părintească este exercitată în comun, adeverințe de angajat sau documente referitoare la concediul pentru creșterea copilului dacă este solicitat un loc la program prelungit, documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale sau specifice de departajare și, după caz, avizul sau documentul eliberat de CJRAE, CMBRAE ori de inspectoratul școlar pentru copilul care nu a fost înscris în clasa pregătitoare.

Pentru București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat separat formularul pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar și formularul pentru învățământul preșcolar.

La depunerea fizică a dosarului, părintele trebuie să prezinte în original actul propriu de identitate și certificatul de naștere al copilului.

Adeverința de la medicul de familie care confirmă că minorul este sănătos clinic nu este necesară la depunerea dosarului, ci în prima zi în care copilul se prezintă la creșă sau grădiniță. Avizul epidemiologic sau dovada de vaccinare trebuie eliberat de medicul de familie cu cel mult cinci zile înainte de intrarea în colectivitate.

Părinții trebuie să verifice lista completă publicată de inspectoratul din județul lor, deoarece pot fi solicitate și alte documente.

Ministerul Educației precizează că depunerea dosarului în prima zi nu oferă copilului prioritate. Repartizarea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă pentru aceeași creșă sau grădiniță sunt depuse mai multe cereri decât numărul de locuri disponibile, se aplică mai întâi criteriile generale de departajare, iar apoi criteriile specifice stabilite de unitatea de învățământ.

La grădiniță sunt luate în calcul, printre altele, vârsta copilului, cu prioritate pentru cei de 4 și 5 ani, apropierea domiciliului, reședinței copilului sau a locului de muncă al unuia dintre părinți față de grădiniță, situația în care ambii părinți sau părintele unic lucrează, apartenența la o familie monoparentală sau numeroasă, existența unei măsuri de protecție specială, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap sau a unui certificat de orientare școlară și profesională și existența unui frate sau a unei surori înscrise în aceeași unitate.

La creșă sunt avute în vedere criterii precum împlinirea vârstei de 2 ani până la sfârșitul anului 2026, apropierea domiciliului copilului sau a locului de muncă al unuia dintre părinți de creșă, situația în care ambii părinți, părintele unic sau reprezentantul legal lucrează ori urmează să revină la serviciu, faptul că unul dintre părinți urmează o formă de învățământ la zi, existența unei măsuri de protecție specială sau a tutelei, apartenența la o familie monoparentală sau numeroasă, situația în care unul dintre părinți este pensionar, are certificat de handicap sau este înregistrat ca șomer și existența unui alt copil minor în întreținere sau deja înscris în aceeași unitate.

Atât la creșă, cât și la grădiniță, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale îndeplinite de fiecare copil, iar dacă acestea nu sunt suficiente pentru departajare se aplică și criteriile specifice stabilite de unitatea de învățământ.

În București, părinții pot depune dosarele numai în perioada 17-21 august 2026, nu până pe 27 august. În cerere pot fi trecute maximum trei creșe sau grădinițe dintre cele în care au rămas locuri disponibile, iar ordinea opțiunilor este importantă, deoarece dosarul este analizat mai întâi pentru prima opțiune, apoi pentru a doua și a treia, dacă este cazul.

Dosarele pot fi depuse fizic între orele 09:00 și 15:00 la centrele stabilite pentru fiecare sector: Grădinița nr. 248 din strada Artur Vârtejeanu nr. 15 pentru Sectorul 1, Grădinița nr. 138 din strada Tunari nr. 52 pentru Sectorul 2, Grădinița nr. 3 din strada Plutonier Nedelcu Ion nr. 31 pentru Sectorul 3, Grădinița nr. 62 din Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18 pentru Sectorul 4, sediul ISMB Sector 5 din strada Spătaru Preda nr. 16 pentru Sectorul 5 și Grădinița „Hillary Clinton” din strada Pravăț nr. 16 pentru Sectorul 6. Adresele și numerele de telefon ale centrelor sunt publicate de ISMB.

Dosarele pot fi trimise și prin e-mail la adresele corespunzătoare fiecărui sector: gradinite.sector1@ismb.ro, gradinite.sector2@ismb.ro, gradinite.sector3@ismb.ro, gradinite.sector4@ismb.ro, gradinite.sector5@ismb.ro și gradinite.sector6@ismb.ro.

Pentru dosarele transmise online, termenul-limită este 21 august, ora 14:30. Cererea și documentele justificative trebuie însoțite de declarația pe propria răspundere prevăzută de ISMB, iar după transmitere părintele trebuie să primească prin e-mail confirmarea de primire și numărul de înregistrare al cererii. Solicitările trimise în afara perioadei stabilite nu vor fi luate în considerare.

Formularele, procedura completă și lista locurilor rămase libere după etapa a doua sunt disponibile pe pagina ISMB dedicată înscrierilor la creșă și grădiniță.

La nivel național, rezultatele etapei de ajustări și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate pe 28 august 2026. În București, rezultatele finale vor fi publicate în aceeași zi, la ora 14:00.

Părinții copiilor repartizați trebuie să valideze cererea la creșa sau grădinița la care au obținut locul în perioada 31 august – 3 septembrie. Copiii înscriși vor fi introduși în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului și repartizați în grupe până pe 4 septembrie 2026.