Unde își depozitează miliardarii averile. Un „seif” costă aproape un milion de franci elvețieni

Un proiect neobișnuit prinde contur în inima Alpilor elvețieni. În interiorul masivului Brünig este construită o rețea de caverne în care clienții foarte bogați își vor putea depozita operele de artă, metalele prețioase, mașinile de colecție sau vinurile valoroase.

Proiectul este dezvoltat în localitatea Lungern, din cantonul Obwalden, unde compania Brünig Mega Safe construiește un complex destinat depozitării în condiții de securitate ridicată a bunurilor de mare valoare.

Thomas Gasser, președintele consiliului de administrație al companiei, vrea să transforme infrastructura într-un punct de referință pentru depozitarea ultra-securizată.

Postul public elvețian RTS a primit acces pe șantier, însă numai în galeriile de acces. Zona în care vor fi amenajate efectiv viitoarele seifuri nu a putut fi filmată.

Complexul ar urma să devină operațional începând de anul viitor. Aproximativ 20 de caverne vor fi amenajate la o adâncime de peste 100 de metri în stâncă.

Acestea vor putea fi folosite pentru păstrarea unor bunuri precum opere de artă, aur și alte metale prețioase, automobile de colecție sau vinuri rare. Potrivit dezvoltatorilor, amplasarea în interiorul muntelui oferă inclusiv protecție împotriva unor eventuale atacuri cu drone.

Intrarea în complex va fi strict controlată. Thomas Gasser a explicat pentru RTS că persoanele care vor ajunge la amplasament vor intra mai întâi într-o cameră de tranzit, unde vor trebui să coboare din vehicul și să treacă prin mai multe verificări.

Detaliile procedurilor de securitate nu sunt făcute publice. Promotorii proiectului susțin că nivelul de protecție oferit de complex ar urma să fie comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției.

Ideea depozitării bunurilor valoroase în interiorul munților nu este însă complet nouă în Elveția. Foste buncăre militare au fost transformate în trecut în spații de depozitare securizată sau în centre de date.

Modelul de afaceri ales pentru complexul din Lungern presupune vânzarea fiecărei caverne pentru o perioadă de 99 de ani. Prețul minim este de aproape un milion de franci elvețieni.

Thomas Gasser a explicat că unul dintre avantajele proiectului este faptul că fiecare client devine proprietar și primește propriul număr de parcelă în registrul funciar. Proprietatea poate fi inclusiv ipotecată.

Mai mulți clienți au semnat deja contracte pentru spațiile din interiorul muntelui.

Dezvoltatorul consideră că interesul pentru asemenea facilități este alimentat de actualele crize geopolitice. El a dat exemplul Dubaiului, despre care spune că a fost considerat multă vreme un loc sigur, însă această percepție începe să fie pusă sub semnul întrebării. În aceste condiții, persoanele foarte bogate caută variante prin care să își protejeze o parte din avere.

Construcția a provocat reacții diferite în rândul locuitorilor din Lungern. Unii dintre cei intervievați de RTS critică investiția pentru că este destinată persoanelor care dispun deja de averi foarte mari.

Alți localnici privesc proiectul cu mai multă relaxare și spun că nu sunt deranjați de perspectiva apariției unor automobile de lux precum Ferrari în localitate.

În paralel, infrastructura subterană din Elveția capătă din nou importanță și din motive de securitate. În contextul amenințărilor venite din partea Rusiei, armata analizează posibilitatea reactivării unor foste buncăre pentru depozitarea muniției și a medicamentelor.