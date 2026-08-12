România cere sprijin de urgență la nivel european pentru sectorul energetic. Cristian Bușoi: Închiderea grupului Turceni 5 este extrem de problematică în situația actuală

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a participat marți la reuniunea Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene, structura de coordonare la nivel european, unde a solicitat o discuție aplicată privind sprijinul efectiv disponibil pentru România și statele din regiune în cazul unei deteriorări suplimentare a situației regionale.

Totodată, Cristian Bușoi a reiterat că închiderea unor capacități de producție a energiei pe bază de cărbune sau lignit până la termenul stabilit în jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar fi extrem de problematică în contextul actual.

Participarea lui Cristian Bușoi la reuniunea Comisiei Europene a fost anunțată printr-un comunicat al Ministerului Energiei. Organizarea reuniunii fusese făcută publică anterior de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, în cadrul conferinței de presă a Executivului de la Bruxelles.

Discuțiile au avut loc în contextul anunțului privind închiderea reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, pe fondul continuării scăderii debitului Dunării.

Ministerul Energiei a anunțat că Centrala Nucleară de la Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, precizând că este vorba despre proceduri uzuale și preventive, menite să pregătească oprirea centralei în condiții de siguranță.

România se află în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea uneia dintre cele două unități nucleare de la Cernavodă, reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier și pregătirea opririi celei de-a doua unități nucleare, ca urmare a scăderii semnificative a debitelor Dunării. Cele două reactoare de la Cernavodă, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură în condiții normale aproximativ 20% din producția de energie a României, iar hidrocentralele de pe Dunăre contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din producția de energie.

Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de energie electrică. De asemenea, el a anunțat că Guvernul lucrează la un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie, al cărui cadru a fost adoptat joi, iar prin hotărârea privind măsurile de siguranță pe piața de energie electrică, aprobată vineri în ședință extraordinară, a fost creat cadrul legal necesar pentru ca Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, să poată dispune până la 31 august 2026, dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, o serie de măsuri de siguranță.

În cadrul reuniunii, Cristian Bușoi a prezentat situația din România, iminenta închidere a Unității 2 de la Cernavodă și măsurile legislative adoptate de Guvern pentru gestionarea situației. El a amintit că România a activat vineri mecanismul de „early warning” în contextul evoluțiilor recente de la nivel regional, iar ulterior a notificat nivelul următor, „crisis situation”, în baza articolului 14 alineatul 2 din Regulamentul 941/2019.

„Am prezentat situația din România, iminenta închidere a Unității 2 de la Cernavodă, precum și măsurile legislative luate de Guvernul României pentru a gestiona situația”, a trasmis Cristian Bușoi pe Facebook.

Secretarul de stat a solicitat Comisiei Europene și ENTSO-E realizarea unei evaluări regionale actualizate privind capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei agravări a situației regionale.

„Am solicitat realizarea, de către Comisia Europeană și ENTSO-E, a unei evaluări regionale actualizate, care să vizeze, în principal, capacitățile de producție disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional”, a transmis Bușoi.

De asemenea, el a subliniat importanța clarificării și continuării discuțiilor privind disponibilitatea efectivă a mecanismelor de asistență de urgență între operatorii de transport și de sistem din statele vecine, inclusiv identificarea din timp a eventualelor constrângeri tehnice sau de altă natură care ar putea afecta activarea și furnizarea unui astfel de sprijin atunci când situația o impune.

În plus, Cristian Bușoi a cerut organizarea, într-un termen scurt, a unei discuții tehnice bilaterale cu Comisia Europeană pentru analizarea în detaliu a tuturor instrumentelor și mecanismelor disponibile în cadrul legislativ și instituțional al Uniunii Europene care ar putea fi mobilizate în cazul unei deteriorări suplimentare a situației, inclusiv pentru anumite intervenții pe piața de electricitate.

Tot în cadrul reuniunii, secretarul de stat a explicat că închiderea, până la 31 august, a grupului Turceni 5, parte a jalonului 119a din PNRR, este extrem de problematică în actuala situație și a precizat că România va continua demersurile pentru a obține înțelegerea și acordul Comisiei Europene în vederea continuării funcționării a patru grupuri energetice (3+1) și după luna august.

„De asemenea, am folosit această oportunitate pentru a explica faptul că închiderea, până la 31 august, a grupului Turceni 5, parte a jalonului 119a, este extrem de problematică în situația actuală și că vom face în continuare demersuri pentru a avea înțelegerea și acordul Comisiei Europene pentru a continua funcționarea a 4 grupuri (3+1) și după luna august”, a conchis Cristian Bușoi.

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Comisia Europeană a anunțat că monitorizează permanent situația energetică din România, Ungaria și întreaga regiune a Europei de Sud-Est, în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a precizat marți, în cadrul conferinței de presă a Executivului de la Bruxelles, că în aceeași zi a avut loc o reuniune a Grupului de coordonare pentru energie electrică.