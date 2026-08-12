Piața de birouri din București dă semne de revenire. Sectorul IT&C, pe prima poziție în ceea ce privește cererea

Piața de birouri din București dă semne de revenire, iar companiile încep din nou să caute spații pentru relocări și extinderi. Cererea nouă a ajuns la 73% din activitatea de închiriere din primul semestru, în timp ce rata de neocupare a coborât la cel mai redus nivel din ultimii aproape șase ani.

Volumul total al spațiilor de birouri închiriate în București a ajuns la 109.500 de metri pătrați în primele șase luni din 2026, potrivit raportului Marketbeat Office Q2 2026. Numai în trimestrul al doilea au fost tranzacționați 60.400 de metri pătrați.

Activitatea totală de leasing rămâne cu aproximativ 10% sub cea din primul semestru din 2025. Structura tranzacțiilor s-a schimbat însă semnificativ.

Cererea nouă a reprezentat 73% din activitatea totală de leasing, comparativ cu numai 53% în perioada similară a anului trecut. Creșterea ponderii relocărilor și extinderilor arată că tot mai multe companii își reiau planurile de dezvoltare.

În același timp, rata de neocupare a coborât la 11,6% în trimestrul al doilea. Este cel mai redus nivel înregistrat după trimestrul al treilea din 2020.

Sectorul IT&C a revenit pe prima poziție în ceea ce privește cererea pentru birouri în Capitală. Companiile din domeniu au contractat peste 30.500 de metri pătrați în prima jumătate a anului, un volum aproape dublu față de aceeași perioadă din 2025.

În schimb, sectorul financiar, care dominase piața de leasing în anul precedent, a înregistrat o scădere semnificativă a suprafețelor tranzacționate.

Printre cele mai mari tranzacții din trimestrul al doilea se află reînnoirea și extinderea contractului Rohde & Schwarz Topex pentru 9.600 de metri pătrați în IRIDE Business Park 19, în zona Dimitrie Pompeiu.

Veolia a preînchiriat 6.000 de metri pătrați în Green Court D, iar Strabag a contractat în avans 4.600 de metri pătrați în Queens District. Ambele proiecte se află în zona Floreasca – Barbu Văcărescu. Evoke și-a reînnoit contractul pentru 2.400 de metri pătrați în Bucharest Business Garden, în zona Centru-Vest.

În timp ce cererea începe să crească, oferta rămâne limitată. În primele șase luni din 2026 nu a fost finalizată nicio clădire nouă de birouri, astfel că stocul modern al Capitalei a rămas la aproximativ 3,43 milioane de metri pătrați.

Situația ar urma să se schimbe treptat. În prezent sunt în construcție proiecte cu o suprafață totală de aproximativ 216.000 de metri pătrați, care ar urma să fie livrate etapizat până la începutul anului 2028.

Printre cele mai mari se află faza a doua a Timpuri Noi Square II, cu 60.000 de metri pătrați, dezvoltată de Vastint. ARC Project, dezvoltat de PPF Real Estate, va avea 30.000 de metri pătrați, iar AFI Central Tower, proiect al AFI Europe, va adăuga alți 28.000 de metri pătrați.

Queens District, dezvoltat de Speedwell, va avea 23.000 de metri pătrați, iar One Technology District, al One United Properties, 20.600 de metri pătrați.

Calendarul livrărilor înseamnă însă că deficitul de spații noi de calitate va continua pe termen scurt și mediu.

Oferta redusă și creșterea cererii pun presiune asupra chiriilor, mai ales pentru cele mai bune clădiri și amplasamente.

Chiriile prime din zona centrală de afaceri, CBD, s-au menținut în trimestrul al doilea la 21-22 de euro/mp/lună. Pentru anumite clădiri premium, proprietarii solicită însă 25-26 de euro/mp/lună.

Bucureștiul rămâne competitiv în comparație cu alte piețe importante din Europa Centrală și de Est. Chiria prime este apropiată de cea din Bratislava și rămâne sub nivelurile din Varșovia și Praga.

La nivelul Europei Centrale și de Est, chiriile pentru spațiile premium au crescut cu aproximativ 5% în ultimul an, peste media europeană de 4,5%.

Mădălina Cojocaru, Partner Office Agency la Cushman & Wakefield Echinox, arată că majorarea ponderii tranzacțiilor noi și a extinderilor indică revenirea încrederii companiilor în propriile perspective de dezvoltare.

Potrivit acesteia, biroul revine în atenția companiilor ca instrument pentru retenția angajaților și susținerea colaborării. Angajatorii caută tot mai mult spații de calitate, compacte și eficiente, adaptate noilor modele de lucru.

Cererea întâlnește însă o ofertă tot mai restrânsă. În unele dintre cele mai căutate zone din CBD, printre care Piața Victoriei, Dorobanți și Buzești, gradul de ocupare a trecut deja de 95%.