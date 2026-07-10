AIE își revizuiește estimările pentru piața petrolului. Cererea mondială dă semne de revenire în 2026

AIE și-a îmbunătățit ușor estimările privind evoluția cererii mondiale de petrol în 2026, după ce datele din ultimele săptămâni indică o relansare a consumului. Agenția apreciază că piața rămâne influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului prin Strâmtoarea Ormuz. În același timp, oferta globală și nivelul stocurilor continuă să reflecte efectele conflictului și ale schimbărilor din comerțul internațional cu petrol.

AIE și-a revizuit în sens pozitiv prognoza privind cererea mondială de petrol pentru 2026, după ce cele mai recente date arată că piața începe să își revină în urma nivelurilor foarte scăzute înregistrate în luna mai. În primul său raport lunar publicat vineri, Agenția Internațională a Energiei apreciază că procesul de relansare a cererii este deja în desfășurare.

Dacă la jumătatea lunii iunie instituția estima o reducere a cererii globale de 1,1 milioane de barili pe zi în 2026, noua analiză indică o scădere de aproximativ un milion de barili pe zi. Ajustarea reflectă o perspectivă ceva mai favorabilă asupra consumului mondial de petrol, fără a modifica însă tendința generală de încetinire a cererii.

În analiza publicată, agenția subliniază că revenirea este susținută de evoluțiile recente din piață, după perioada de minim atinsă în luna mai, când consumul a fost afectat de contextul geopolitic și de perturbările din lanțurile de aprovizionare.

Potrivit raportului, oferta mondială de petrol a început să își revină după reluarea parțială a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, în urma armistițiului semnat la 17 iunie. Cu toate acestea, producția globală continuă să fie semnificativ sub nivelurile existente înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Agenția arată că traficul prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit din nou în mod accentuat, în special pe ruta maritimă omaneză susținută de ONU. Evoluția este pusă pe seama atacurilor asupra mai multor nave și a noului schimb de lovituri dintre Iran și Statele Unite.

Conform estimărilor, oferta mondială de petrol a ajuns în iunie la 98,8 milioane de barili pe zi, iar pentru 2026 este anticipată o medie de 102,6 milioane de barili pe zi, însă această prognoză depinde de o dezescaladare rapidă a noilor ostilități.

Raportul mai arată că producția mondială rămâne la aproximativ 9,4 milioane de barili pe zi sub nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului.

Analiza publicată de AIE evidențiază și o schimbare importantă în evoluția stocurilor mondiale de petrol. În luna iunie, acestea au crescut cu 21 de milioane de barili, fiind prima majorare înregistrată după lansarea, la sfârșitul lunii februarie, a războiului din Golful Persic.

Creșterea a fost determinată în principal de majorarea volumelor de petrol aflate în tranzit pe mare, pe fondul reorganizării fluxurilor comerciale și logistice.

În schimb, stocurile statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au continuat să scadă, diminuându-se cu 62 de milioane de barili în cursul lunii iunie.

Agenția estimează însă că acest ritm al reducerii stocurilor se va tempera în luna iulie și în perioada următoare.

China și piața produselor rafinate influențează în continuare echilibrul pieței petroliere

Raportul AIE arată că și stocurile de petrol brut din statele care nu fac parte din OCDE s-au redus cu 37 de milioane de barili în luna iunie. Scăderea este explicată printr-o diminuare importantă, de 41 de milioane de barili, a stocurilor terestre de țiței din China, în condițiile în care importurile au rămas la niveluri istorice foarte reduse.

Instituția, înființată în 1974 cu obiectivul de a contribui la securitatea energetică internațională, evidențiază și evoluția produselor rafinate. Potrivit raportului, marjele acestora au atins în luna iulie cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani.

În același timp, majorarea volumelor de petrol brut disponibile pe piață a determinat o scădere accentuată a prețului petrolului, în timp ce piața produselor rafinate continuă să rămână tensionată.