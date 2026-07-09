SUA au lansat un nou val de atacuri în Iran. Teheranul răspunde cu lovituri asupra bazelor americane din Golf

SUA au intensificat operațiunile militare împotriva Iranului, lovind aproximativ 90 de obiective militare de pe litoralul iranian, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). În replică, Iranul susține că a atacat cu drone și rachete mai multe baze militare americane din Kuweit și Bahrain. Escaladarea vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul dintre cele două părți „s-a terminat”, amplificând tensiunile din regiune.

SUA au desfășurat un nou val de lovituri asupra infrastructurii militare iraniene, iar Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) afirmă că operațiunea a avut ca obiectiv reducerea capacității Teheranului de a amenința traficul maritim și forțele americane din regiune, relatează CNN.

Potrivit unui comunicat publicat pe platforma X, atacurile au vizat instalații militare aflate în mai multe zone de coastă ale Iranului.

„Forțele americane au lovit aproximativ 90 de ținte militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, echipamente de supraveghere costieră, depozite de rachete și drone, capabilități navale și infrastructură logistică militară de-a lungul coastei Iranului. Cele mai recente atacuri urmează execuției cu succes a loviturilor ofensive din Iran din noaptea precedentă”, a transmis CENTCOM pe X.

Comandamentul american a precizat că scopul operațiunii a fost „diminuarea în continuare a capacității Iranului de a ataca navele comerciale și marinarii civili nevinovați din Strâmtoarea Ormuz”.

La scurt timp după anunțul CENTCOM, Corpul Gărzienilor Revoluției Islamice (IRGC) a revendicat atacuri asupra unor baze militare americane din Kuweit și Bahrain. Potrivit unui comunicat difuzat de postul public iranian IRIB, operațiunea reprezintă un răspuns direct la recentele bombardamente americane.

Forțele Navale și Aeriene ale IRGC au anunțat că au lansat un atac combinat cu drone și rachete asupra infrastructurii militare americane, vizând Camp Arifjan și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, precum și baza aeriană Shaikh Isa și complexul militar Juffair din Bahrain. La Juffair se află sediul Naval Support Activity, principala bază navală americană din Golful Persic, unde este staționată Flota a Cincea a SUA.

IRGC a susținut că atacurile reprezintă un răspuns la loviturile americane asupra provinciilor sudice de coastă ale Iranului și asupra a două poduri din estul țării, potrivit informațiilor publicate de IRIB.

Anterior, Garda Revoluționară iraniană afirmase că forțele americane au lovit un pod feroviar din Aqqala, în nord-estul Iranului. Agenția semi-oficială Tasnim a relatat despre atac, iar imagini difuzate de presa iraniană și geolocalizate de CNN arată un pod feroviar avariat în apropierea localității Aqqala. CENTCOM nu a inclus însă această țintă în lista obiectivelor prezentate în comunicatul privind cele aproximativ 90 de lovituri.

Escaladarea militară a fost însoțită de măsuri de alertă în statele din Golf. Joi dimineață, autoritățile din Bahrain și Kuweit au activat sirenele de avertizare pentru o amenințare iminentă, în timp ce armata kuweitiană a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au reacționat la ceea ce a descris drept „amenințări ostile cu rachete și drone”.

IRGC a avertizat că va extinde operațiunile împotriva altor baze militare americane din regiune în cazul în care SUA vor continua atacurile asupra teritoriului iranian.

În acest context, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care conduce negocierile cu SUA și este una dintre cele mai influente figuri politice ale Iranului, a transmis un mesaj dur către Washington.

„America încă nu a învățat că intimidarea și ruperea promisiunilor nu mai sunt lipsite de consecințe. Nu vă zbateți inutil, altfel vă veți afunda și mai tare: Strâmtoarea Ormuz se va deschide doar prin «aranjamente iraniene», nu prin amenințări americane”, a scris Ghalibaf pe X.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید. دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Noul val de confruntări a avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat miercuri că, în opinia sa, armistițiul „s-a terminat”. Liderul de la Casa Albă a criticat în termeni duri conducerea iraniană, pe care a descris-o drept „nebună”, „malefică” și „scursură”, semnalând o deteriorare accentuată a relațiilor dintre Washington și Teheran.