Șeful ROMARM: Industria de apărare trebuie să fie competitivă, sustenabilă și orientată spre tehnologii avansate

Industria națională de apărare trebuie să își consolideze competitivitatea prin investiții în tehnologii avansate, cercetare și parteneriate cu aliații NATO, susține ROMARM. În prezent, România își dezvoltă capacități de producție pentru muniție și sisteme fără pilot.

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a declarat miercuri, în cadrul forumului „From Fragmented Procurement to a Regional Production Hub”, organizat de „The Aspen Institute”, că industria națională de apărare trebuie să genereze valoare adăugată, să fie competitivă și sustenabilă din punct de vedere economic.

Potrivit lui, industria de apărare din statele membre NATO ar trebui să colaboreze mai strâns pentru a dezvolta capacitățile de producție necesare asigurării securității Alianței. Pîrcălăbescu a subliniat că statele NATO generează aproximativ 50% din PIB-ul global și că, în acest context, industria de apărare trebuie să creeze plusvaloare. Investițiile nu ar trebui să se limiteze la producția militară, ci să includă cercetarea și dezvoltarea, inteligența artificială și tehnologiile cu utilizare duală, susține el.

Pîrcălăbescu a afirmat că România are potențialul de a deveni un actor important în lanțul industrial al NATO și că obiectivul ROMARM este dezvoltarea capacităților de producție pentru muniție în calibre NATO, precum și pentru echipamente de înaltă tehnologie, inclusiv drone aeriene, navale și terestre. În opinia sa, industria națională de apărare, care dispune de peste 150 de companii acreditate, poate oferi soluții moderne pentru actualele provocări de securitate.

„România are potenţialul de a deveni un actor important în lanţul industrial al NATO. Obiectivul nostru este dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru muniţie în calibre NATO, precum şi pentru echipamente de înaltă tehnologie, inclusiv drone aeriene, navale şi terestre”, a punctat Pîrcălăbescu.

Pîrcălăbescu a spus că, în cadrul ROMARM, la Carfil este dezvoltată o dronă aeriană, iar la Automecanica Moreni se află în dezvoltare o dronă terestră (UGV). Totodată, în colaborare cu parteneri români din sectorul privat, sunt dezvoltate și sisteme anti-dronă. Acesta a apreciat că România are potențialul de a deveni un hub regional de producție pentru industria de apărare a NATO.

Directorul general al ROMARM a precizat că aceste capabilități pot fi puse la dispoziția Ministerului Apărării Naționale pentru testare și utilizare într-un interval foarte scurt. El a arătat că produsele industriei românești sunt deja apreciate pe piețele externe, aproximativ 80% din cifra de afaceri a ROMARM provenind din exporturi. Cu toate acestea, el a atras atenția că accesul la comenzile interne rămâne dificil.

Potrivit lui Pîrcălăbescu, dezvoltarea sustenabilă a industriei de apărare depinde de trei direcții esențiale: extinderea producției de muniție și integrarea în programele NATO, investițiile în cercetare, dezvoltare și tehnologii avansate, inclusiv inteligență artificială și sisteme autonome, precum și consolidarea parteneriatelor dintre companiile românești și aliații NATO, astfel încât producția să fie realizată în România.