UPDATE Tribunalul București suspendă deciziile Congresului PNL. Reacția liberalilor: Vom căuta dreptatea până la capăt

PNL a anunțat că va contesta decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar din 21 iunie și susține că își va apăra în instanță votul exprimat de delegații partidului. Până la o hotărâre definitivă, liberalii afirmă că activitatea formațiunii se va desfășura în baza Statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.

„PNL îşi va căuta dreptatea până la capăt. Am luat act de hotărârea pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanţei şi notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluţionarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor, activitatea Partidului Naţional Liberal se va desfăşura conform Statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025”, se arată într-un comunicat al PNL.

Într-un comunicat, PNL arată că hotărârea instanței are caracter provizoriu și că va fi atacată cu apel. Formațiunea susține că instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor, ci a dispus doar suspendarea temporară a unor hotărâri până la judecarea cauzei pe fond.

„Considerăm că aceste contestaţii se înscriu într-o serie de acţiuni iniţiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucţie a Partidului Naţional Liberal prin intermediul instanţelor, după ce nu a reuşit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice. Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului extraordinar a fost una corectă şi a respectat prevederile statutare. Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Naţional şi un Congres, a votat şi ratificat un statut şi a ales o conducere ca şi acum, fără probleme. Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate şi suspendate de Tribunalul Bucureşti”, se mai menţionează în comunicatul citat.

Liberalii acuză un grup restrâns din interiorul partidului că încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al PNL prin acțiuni în instanță, după ce nu ar fi reușit să obțină sprijinul majorității prin mijloace democratice.

Totodată, partidul afirmă că procedura de organizare a Congresului extraordinar a respectat prevederile statutare și că legitimitatea conducerii rezultă din votul exprimat de delegați.

PNL mai transmite că va continua toate demersurile legale până la o soluție definitivă și că procesul de modernizare și reorganizare a partidului va merge mai departe, cu respectarea legii și a votului democratic al membrilor.

„Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Naţional Liberal. PNL va continua toate demersurile legale până la pronunţarea unei soluţii definitive, astfel încât voinţa majorităţii liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acţionat şi va acţiona exclusiv în cadrul legal. Partidul Naţional Liberal îşi va continua procesul de reconstrucţie şi modernizare, cu respect pentru lege, pentru instituţii şi pentru votul democratic exprimat de membrii săi”, transmite comunicatul PNL.

Știrea inițială:

Tribunalul București a admis miercuri cererea formulată de contestatarii conducerii PNL și a dispus suspendarea provizorie a executării și efectelor hotărârilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026.

Potrivit minutei instanței, suspendarea este valabilă până la soluționarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Prin această hotărâre sunt suspendate Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL nr. 01/2026, Hotărârea nr. 02/2026, hotărârea privind alegerea noilor organe de conducere ale partidului, adoptată în urma aprobării moțiunii „Modernizare cu rădăcini”, precum și hotărârea de ratificare a modificărilor aduse Statutului Partidului Național Liberal și actele adoptate în baza acesteia.

În aceeași decizie, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive în cazul lui Ilie Bolojan, în calitate de președinte al PNL, și al lui Dan Motreanu, secretar general al partidului.

Ca urmare, cererea formulată împotriva celor doi a fost respinsă, însă Tribunalul a admis acțiunea îndreptată împotriva Partidului Național Liberal.

Totodată, judecătorii au respins excepțiile privind prematuritatea și inadmisibilitatea cererii, invocate de PNL, apreciind că acestea sunt neîntemeiate.

Grupul de contestatari din interiorul PNL a deschis patru procese prin care solicită anularea mai multor hotărâri adoptate la Congresul Extraordinar.

Acțiunile vizează anularea Hotărârii nr. 01/2026, care prevede excluderea de drept a membrilor ce votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite de partid, anularea Hotărârii nr. 02/2026 privind solicitarea demisiei unor membri și declanșarea procedurilor de excludere, anularea alegerii noii conduceri a PNL prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini”, precum și anularea ratificării modificărilor aduse Statutului partidului.

Contestatarii au solicitat, de asemenea, ca toate actele adoptate ulterior în baza acestor hotărâri să fie lipsite de efecte.

Litigiile din interiorul PNL au ajuns anterior și pe rolul Tribunalului Ilfov. În urmă cu câteva săptămâni, această instanță a suspendat efectele unor hotărâri adoptate de Biroul Politic Național al partidului, care vizau sancționarea parlamentarilor liberali ce ar fi votat împotriva directivelor formațiunii la învestirea unui eventual Guvern Veștea.

Ulterior, cei 16 parlamentari din tabăra contestatară au solicitat suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar și a Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal.