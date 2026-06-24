Rareș Bogdan, nou atac la adresa PNL: PNL e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate în viteza trotinetei

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat deciziile conducerii PNL privind susținerea unui posibil guvern PSD, în contextul negocierilor de la Palatul Cotroceni după căderea Guvernului Veștea, acuzând lipsă de coerență politică.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat dur, într-o postare pe Facebook, direcția politică a PNL, partidului din care face parte, susținând că liderii liberali ar manifesta inconsecvență politică în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. El a afirmat, în esență, că ar exista o contradicție între pozițiile anterioare ale PNL și sprijinul actual pentru un executiv condus de Ilie Bolojan, în jurul PSD, pe care l-a catalogat drept o schimbare de poziție față de declarațiile privind reformele și disciplina bugetară.

În același mesaj, Bogdan a susținut că justificările legate de stabilitatea economică și evitarea degradării ratingului de țară ar fi fost abandonate în favoarea unor calcule politice, apreciind că sprijinirea unui guvern condus de PSD ar contrazice pozițiile anterioare ale liberalilor.

„Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal. Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD… !!!!! Tare, nu? Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt “salvarea țării”, pericolul de “junk” și „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice! Sub pretextul unei mari responsabilități naționale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul șef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL. Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră. Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire. Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante și a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Așa se ajunge la situația aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori și intransigenți livrează acum liniște legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală!”, este mesajul lui Bogdan.

Contextul acestor afirmații este reprezentat de consultările de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan, după respingerea în Parlament a Guvernului Veștea. În urma discuțiilor, Ilie Bolojan ar fi transmis că PNL consideră oportună fie susținerea unui guvern minoritar în jurul PSD, fie a unei formule guvernamentale alternative, cu participarea PNL, USR și UDMR.

Pe plan intern, potrivit informațiilor publicate de G4Media, în cadrul PNL nu au fost operate excluderi din partid, inclusiv în cazul unor lideri precum Adrian Veștea și Hubert Thuma. Singura decizie formală a Biroului Permanent Național a vizat schimbarea din funcție a conducerii a 12 organizații județene și de sector, măsură care a vizat, între alții, lideri precum Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Cătălin Stoichiță, Alina Gorghiu, Ciprian Pandea, George Scarlat, Toma Petcu, Ion Iordache și Dragoș Soare.

În interiorul partidului au apărut și tensiuni legate de conducerea filialei Ilfov, unde Hubert Thuma ar fi fost înlocuit cu Marian Petrache. Potrivit acelorași surse, Thuma ar fi susținut public că ar fi fost exclus din partid, însă conducerea PNL ar fi precizat că nu a fost luată nicio decizie de excludere, ci doar reorganizări la nivel de filiale.

Ulterior ședinței, deputatul Ionel Bogdan a declarat că procedurile privind posibile excluderi din partid sunt în desfășurare, însă acestea nu pot fi finalizate înainte de înregistrarea noului statut al formațiunii la Tribunalul București. El a explicat că doar după acest demers juridic vor putea fi aplicate integral prevederile interne privind sancțiunile și excluderile.