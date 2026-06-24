Kelemen Hunor dezvăluie ce nume de premier au fost propuse la Cotroceni. PSD intră la guvernare, dar fără candidat pentru funcția de prim-ministru

Consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern au adus mai multe scenarii pe masa negocierilor. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dezvăluit că au existat două propuneri pentru funcția de premier, una dintre ele fiind numele fostului prim-ministru Victor Ponta. În același timp, PSD și-a exprimat disponibilitatea de a intra la guvernare, fără a înainta însă un candidat pentru șefia Executivului.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit noi detalii despre discuțiile purtate la Palatul Cotroceni privind formarea unei majorități parlamentare și desemnarea viitorului premier.

Potrivit liderului UDMR, în cadrul consultărilor au fost prezentate două propuneri pentru funcția de prim-ministru, ambele venite din partea unor grupuri de parlamentari care au părăsit formațiunile politice pe listele cărora au fost aleși.

„Au fost două propuneri de prim ministru; Victor Ponta din partea unui grup format din parlamentari care au plecat din formaţiunile cu care au intrat în Parlament şi o altă propunere de la un alt grup, tot aşa format din parlamentari care au intrat în Parlament pe listele POT şi SOS. Şi a fost din partea colegilor de la PSD o asumare de a merge la guvernare, dar n-am auzit de la ei, nici de la preşedinte, că ar fi avut o propunere de premier. Dar asta nici nu contează, până la urmă, pentru că, în momentul în care ai făcut un acord parlamentar, se poate merge mai departe”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Declarația vine într-un moment în care negocierile dintre partide continuă, iar președintele Nicușor Dan încearcă să identifice o formulă guvernamentală care să beneficieze de sprijin parlamentar suficient.

Potrivit liderului UDMR, unul dintre elementele importante rezultate în urma consultărilor este disponibilitatea PSD de a participa la viitorul Executiv.

Social-democrații nu au avansat însă un nume pentru funcția de prim-ministru, ceea ce lasă deschise mai multe variante de negociere.

Afirmațiile lui Kelemen Hunor sugerează că discuțiile se concentrează în primul rând pe construirea unei majorități parlamentare stabile, iar desemnarea premierului ar putea fi decisă într-o etapă ulterioară.

Liderul UDMR a subliniat că existența unui acord politic și parlamentar este mai importantă decât desemnarea imediată a unui candidat pentru șefia Guvernului.

Kelemen Hunor a confirmat că în discuțiile politice există și scenariul susținut de liderul USR, Dominic Fritz, și de președintele PNL, Ilie Bolojan.

Este vorba despre formarea unui guvern minoritar construit în jurul unei formule PNL-USR-UDMR, care ar urma să beneficieze de sprijin parlamentar pentru adoptarea principalelor măsuri guvernamentale.

Liderul UDMR a insistat însă asupra ideii că partidele trebuie să își asume responsabilitatea guvernării într-o perioadă marcată de provocări economice și politice.

„Partidele trebuie să-şi asume guvernarea, că asta este construcţia noastră instituţională. Acum să vedem ce facem astăzi, mâine. Eu i-am spus la consultări domnului preşedinte Dan să lase un timp de o zi, o zi şi jumătate pentru partide, să găsească o formulă. Deci, din acest punct de vedere, cel puţin în ceea ce ne priveşte, acest anunţ al preşedintelui Dan este într-o relaţie corectă cu confruntările de ieri”, a spus Kelemen Hunor.

Declarațiile liderului UDMR arată că, în ciuda consultărilor desfășurate la Cotroceni, negocierile dintre partide sunt departe de a fi încheiate.

În perioada următoare, formațiunile parlamentare vor încerca să ajungă la un acord privind structura viitorului Executiv, programul de guvernare și susținerea parlamentară necesară pentru învestirea noului Cabinet.

În acest context, numele viitorului premier rămâne una dintre principalele necunoscute ale negocierilor politice, chiar dacă pe masa discuțiilor au fost deja avansate mai multe variante.