Sebastian Ghiță atacă AUR și UDMR după căderea Guvernului Veștea: Meciul va continua zilele următoare! Prinde-l pe PSD!
SURSĂ FOTO: INQUAM Photos, Octav Ganea - Sebastian Ghiță
Sebastian Ghiță a reacționat după ce Guvernul Veștea nu a obținut voturile necesare pentru a fi învestit de Parlament, luni seară. Omul de afaceri aflat în Serbia a susținut că principalele formațiuni care au pierdut în urma votului sunt AUR și UDMR. Declarațiile sale vin după ce Cabinetul propus a fost respins, iar scena politică a intrat într-o nouă etapă de negocieri și confruntări între partide.
Sebastian Ghiță susține că AUR și UDMR sunt formațiunile care au ieșit în pierdere după votul din Parlament
La scurt timp după respingerea Guvernului Veștea în Parlament, Sebastian Ghiță a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a comentat comportamentul politic al AUR și UDMR și consecințele votului asupra celor două formațiuni.
„Pierzătorii zilei – AUR si UDMR
Din 1990 si pâna astăzi UDMR a votat cu PSD ca să blocheze o guvernare cu PRM!
Ieri nu a mai votat. A creat spațiu pentru AUR.
AUR a refuzat ieri să voteze și a dat o nouă șansă UDMR să revină in joc pe post de actor determinant!
Meciul dintre AUR si UDMR va continua zilele următoare!
Prinde-l pe PSD!”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.
În mesajul său, omul de afaceri a apreciat că decizia UDMR de a nu susține Cabinetul propus a favorizat indirect poziționarea AUR, în timp ce refuzul formațiunii conduse de George Simion de a participa la vot ar putea permite Uniunii să redevină un actor esențial în eventualele negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare.
Guvernul Veștea a fost respins după ce nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire
Votul decisiv asupra Guvernului Veștea a avut loc luni seară, în plenul reunit al Parlamentului. Înaintea exprimării votului, liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii vor părăsi sala.
Liderul partidului a acuzat partidele aflate la guvernare de „trădare” și a reafirmat poziția suveranistă a formațiunii, precizând că AUR nu va susține Cabinetul propus.
Imediat după anunțarea rezultatului, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj public către liderul AUR.
„Felicitări, George Simion! Ai dat șah și mat. S-a încheiat o epocă și nu știm ce ne așteaptă”, a declarat liderul UDMR.
Declarația a venit într-un moment de maximă tensiune politică, după ce rezultatul votului a confirmat eșecul tentativei de învestire a Executivului.
Guvernul Veștea a obținut 189 de voturi favorabile din totalul de 465 de voturi posibile. Pentru a fi învestit, Cabinetul avea nevoie de cel puțin 233 de voturi. Potrivit datelor oficiale, diferența a fost una semnificativă, iar lipsa unei majorități parlamentare a făcut imposibilă instalarea noului Executiv.
În acest context, respingerea Guvernului Veștea deschide o nouă etapă de negocieri politice, în care poziționarea partidelor parlamentare și eventualele alianțe vor deveni decisive pentru formarea unei viitoare majorități. Declarațiile lui Sebastian Ghiță, precum și reacțiile liderilor AUR și UDMR, reflectă disputa politică generată de unul dintre cele mai importante voturi parlamentare din acest an.
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