De ce nu susține UDMR Guvernul Veștea. Care ar fi miza din spatele refuzului lui Kelemen Hunor (SURSE)
Kelemen Hunor, presedintele UDMR / SURSA FOTO: Facebook, Kelemen Hunor
UDMR a decis să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea și nu va participa la votul din Parlament, a anunțat liderul formațiunii, Kelemen Hunor. Decizia vine în contextul negocierilor politice privind formarea viitorului Executiv și al speculațiilor apărute în spațiul public cu privire la motivele care au stat la baza poziției adoptate de Uniunea Democrată Maghiară din România.
Kelemen Hunor spune că decizia de a nu susține Guvernul a fost luată aproape în unanimitate
Liderul UDMR a declarat că formațiunea a decis să nu voteze pentru învestirea noului Executiv. Potrivit acestuia, hotărârea a fost adoptată cu o singură abținere și fără voturi împotrivă.
Kelemen Hunor a precizat că aceasta va fi poziția oficială a partidului atunci când Guvernul va solicita votul de încredere al Parlamentului. El a explicat că în cadrul discuțiilor interne au fost analizate mai multe variante privind comportamentul parlamentarilor UDMR la ședința de învestitură.
„Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și cvasiunanimitate, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziția noastră în momentul votului”, a declarat Kelemen Hunor.
UDMR a analizat mai multe variante înainte de a decide să lipsească de la vot
Kelemen Hunor a arătat că una dintre opțiuni era ca parlamentarii formațiunii să fie prezenți în sală, dar să nu voteze. O altă variantă discutată a fost votul împotriva Guvernului, însă liderul UDMR a afirmat că această posibilitate nu a avut susținere în interiorul partidului.
Potrivit acestuia, formațiunea nu dorește să voteze împotriva unor foști parteneri politici și nici să creeze situații care ar putea genera speculații privind respectarea deciziei adoptate.
În final, conducerea partidului a decis ca parlamentarii UDMR să nu fie prezenți în sală în momentul votului de învestitură.
„O posibilitate să fim prezenți și să nu votăm, asta este una dintre variante. Am înțeles că așa se va proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susținut această variantă nimeni și vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și sper că viitorii noștri colegi, într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotrivă, și după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculația că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului”.
În spațiul public au apărut speculații privind motivele deciziei UDMR
Circulă însă speculații referitoare la motivele care ar fi stat la baza poziției adoptate de UDMR. Printre acestea se numără și afirmații privind presupuse negocieri legate de gazele care urmează să fie extrase prin proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.
Surse politice susțin că premierul Ungariei, Peter Magyar și premierul demis al României, Ilie Bolojan, ar fi negociat un contract avantajos pentru gazele OMV extrase prin proiectul Neptun Deep, motiv pentru care UDMR refuză să susțină Guvernul Veștea.
Neptun Deep este unul dintre cele mai mari proiecte de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră și este considerat strategic pentru securitatea energetică a României.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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