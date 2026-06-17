UDMR nu va vota Guvernul Veștea. Kelemen Hunor: Noi am luat decizia să ieşim din sală în momentul votului

Șansele de învestire ale Guvernului Veștea se reduc tot mai mult, după ce atât UDMR, cât și USR au anunțat că nu vor susține noul Cabinet. În timp ce parlamentarii Uniunii au decis să nu participe la votul de învestitură, reprezentanții USR afirmă că vor vota împotrivă și resping categoric scenariul unei susțineri pentru premierul desemnat Adrian Veștea.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri că formațiunea sa nu va susține învestirea Guvernului Veștea.

„Decizia noastră a fost să nu susţinem învestirea guvernului, deci nu vom vota guvernul. A fost o decizie cu o singură abţinere, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziţia noastră în momentul votului”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, au existat mai multe variante analizate privind comportamentul parlamentarilor la vot, însă în final s-a decis ca aceștia să nu fie prezenți în sală.

„Aici au fost trei posibilităţi, o posibilitate să fim prezenţi şi să nu votăm. Asta este una dintre variante. Am înţeles că aşa vor proceda AUR, PNL şi USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susţinut această variantă nimeni şi vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foştilor noştrii colegi şi sper că viitorii noştri colegi, într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotriva, e unul să nu pot să susţin, dar să votez împotriva altceva. Şi după aceea, dacă vor fi mai puţine voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculaţia că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară şi cunoscută de toată lumea. Şi atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului”, a explicat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Nu este despre România”

Liderul UDMR susține că actuala confruntare politică nu are în centru interesele țării.

„Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment, şi acesta era argumentul, nu este despre România”.

Acesta a continuat:

„Este o luptă între diferite partide şi nu vrem să fim implicaţi în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci asigur am fi în sală şi asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieşim din sală în momentul votului”.

UDMR a decis încă de marți să nu intre la guvernare alături de Adrian Veștea și a recomandat grupurilor parlamentare proprii să nu voteze Cabinetul propus.

Și USR a transmis un mesaj ferm împotriva noului Executiv. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că formațiunea nu va acorda sprijin parlamentar guvernului propus de Adrian Veștea.

„Pentru noi, discuţia este foarte clară, noi nu vom susţine guvernul Veştea, cel puţin asta a fost decizia luată în Biroul Naţional. Eu voi avea o poziţie clar împotrivă şi sunt convinsă că şi restul colegilor vor avea exact aceeaşi poziţie, pentru că este una absolut normală.”

Deputata USR a argumentat că alegătorii au respins în ultimul an ideea unei colaborări între PSD și PNL.

„Românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL, şi de două ori au votat împotriva ideii de USL, de două ori şi-au dat votul împotriva USL. Acum, noi nu putem să votăm USL, la un an de zile ca şi cum uităm votul românilor”, a spus Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a respins informațiile potrivit cărora unii parlamentari USR ar putea susține învestirea guvernului.

„Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura nişte voturi de la USR direct în tolba domnului Veştea. Îl anunţ pe domnul Veştea că asta este la fel de ridicol precum era ştirea domnului Veştea că va trece cu unanimitate susţinerea lui în Biroul naţional al PNL pentru guvernul dumnealui şi după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotriva. Deci, declaraţiile sunt de un ridicol extrem şi realitatea va fi că vom vota toţi împotrivă”, a afirmat Diana Buzoianu.

Aceasta a mai precizat că USR și-a menținut constant opoziția față de orice formulă guvernamentală care include PSD.

În paralel, conducerea PNL urmează să analizeze situația lui Adrian Veștea într-o ședință a Biroului Politic Național.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, liderii liberali discută declanșarea procedurilor de excludere a premierului desemnat, după ce acesta a acceptat nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și a continuat negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

PNL a transmis anterior că desemnarea lui Adrian Veștea s-a realizat fără acordul forurilor statutare ale partidului și a reamintit că Biroul Politic Național a votat împotriva susținerii unui guvern condus de acesta și împotriva participării partidului la o formulă de guvernare alături de PSD.