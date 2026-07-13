Stenograme din negocierile de la Cotroceni. Ce condiții au pus partidele pentru susținerea viitorului Guvern

Negocierile de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern s-au încheiat fără un rezultat concret. Din dialogul dintre liderii partidelor reiese că există deschidere pentru varianta unui premier independent, însă divergențele privind componența viitorului Cabinet rămân.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat luni, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru o nouă rundă de negocieri privind formarea viitorului executiv.

La întâlnire au participat Sorin Grindeanu, din partea PSD, Ilie Bolojan, din partea PNL, Dominic Fritz, din partea USR, Kelemen Hunor, din partea UDMR, precum și Varujan Pambuccian, reprezentantul Grupului Minorităților Naționale.

Discuțiile au început la ora 09:00 și au durat aproximativ două ore, fără ca participanții să ajungă la un acord privind viitorul Guvern.

Potrivit unor surse politice citate de Digi24, șansele ca noul executiv să fie învestit până la sfârșitul lunii iulie sunt reduse. Deși președintele Nicușor Dan și-ar fi dorit validarea Guvernului într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, negocierile ar urma să fie reluate după începerea noii sesiuni parlamentare, la 1 septembrie.

Potrivit stenogramelor prezentate de România TV, liderii politici au convenit, în principiu, că un premier independent ar putea reprezenta o soluție. În schimb, nu există un consens privind partidele care ar urma să fie reprezentate în viitorul Cabinet.

Sorin Grindeanu a transmis că PSD ar putea susține un premier independent doar dacă acesta ar forma un guvern alcătuit din miniștri independenți. El a precizat că, în cazul unui cabinet cu miniștri politici, PSD dorește să fie reprezentat în Executiv și nu va susține prin vot un guvern din care formațiunea sa este exclusă.

Dominic Fritz a declarat că și USR consideră acceptabilă varianta unui premier independent, însă doar într-un Guvern în care să existe miniștri ai PNL și USR, fără participarea PSD.

La rândul său, Ilie Bolojan a afirmat că PNL este dispus să susțină un premier independent într-o formulă care să includă miniștri ai PNL și USR, fără participarea PSD la guvernare.

Varujan Pambuccian a transmis că Grupul Minorităților Naționale susține, la rândul său, varianta unui premier independent.

Kelemen Hunor a declarat că UDMR este dispus să accepte un premier care nu provine din partidele parlamentare.

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a apreciat că demersul președintelui Nicușor Dan s-a blocat din cauza lipsei unei majorități parlamentare funcționale.

Acesta a susținut că, în opinia sa, șeful statului nu a luat în calcul organizarea alegerilor anticipate, însă, în lipsa unei majorități, această variantă ar trebui analizată, conform prevederilor Constituției.

„Dacă nu se poate găsi o majoritate, să mergem, cum spune Constituția, și se procedează în țările democratice, la alegeri anticipate. Nicușor Dan pare să nu fi tras concluzia evidentă, pornind chiar de la premisele sale — aceea de a exclude participarea la guvernare a AUR și de a exclude anticipate — că demersul său se pare că nu are niciun viitor”, a spus Antonescu la Realitatea Plus.

Crin Antonescu a mai afirmat că întâlnirea de la Cotroceni nu poate fi considerată o rundă de consultări cu toate partidele parlamentare, ci o discuție între liderii unei majorități care, în opinia sa, nu mai există.

„N-a avut o rundă de consultări cu partidele parlamentare, ci o nouă întâlnire de familie, ca să spun așa, cu liderii unei majorități care a eșuat în mod evident. De aceea, concluziile lui Grindeanu sunt corecte: majoritate nu mai există, PSD este în opoziție, iar țara este condusă de aproape 2 luni de un guvern fără susținere în Parlament”, a mai spus politicianul.

Fostul lider liberal a mai declarat că prelungirea actualei situații ar putea agrava problemele politice și economice și a susținut că încercarea de refacere a coaliției de guvernare nu a avut rezultatul dorit.