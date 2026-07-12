Tensiuni înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce acuzații a lansat Sorin Grindeanu la adresa PNL
SURSA FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu - Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa liderilor PNL înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, acuzând formațiunea liberală că își bazează discursul politic pe atacuri împotriva social-democraților și că nu prezintă soluții pentru problemele economice ale României.
Grindeanu: Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD
Liderul PSD susține că liberalii încearcă să se delimiteze de situația actuală, deși au făcut parte din guvernare în ultimii ani. Acesta a afirmat că poziționarea PNL este centrată pe opoziția față de PSD, fără măsuri concrete pentru economie.
Președintele PSD a transmis că actuala abordare politică a liberalilor nu oferă răspunsuri la dificultățile economice și a criticat ceea ce a descris drept o strategie bazată pe atacuri la adresa social-democraților.
Sorin Grindeanu a susținut că actuala guvernare a generat efecte negative asupra economiei, invocând nivelul împrumuturilor, pierderea locurilor de muncă și numărul firmelor care își încetează activitatea.
„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Asta în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutați pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Și 70 de firme care dau zilnic faliment. Propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme!
Ultima dintre ele – 15 mii de posturi de «bugetari» rase din Educație. Din EDUCAȚIE! Aplauze! În acest timp, miniștrii demiși – ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic”, a declarat Sorin Grindeanu.
Dispute privind companiile de stat și reformele economice
Liderul social-democrat a contestat și modul în care au fost gestionate reformele privind companiile de stat, susținând că măsurile adoptate în acest domeniu au fost inițiate de reprezentanți ai PSD. În declarația sa, Sorin Grindeanu a afirmat că PNL nu ar fi realizat reformele pe care le revendică și a criticat intențiile privind companiile de stat.
„Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești – precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât!”, mai afirmă Grindeanu.
Președintele PSD a mai spus că atacurile constante la adresa partidului său nu ar reprezenta o soluție pentru cetățeni și a acuzat liberalii că folosesc tema anti-PSD pentru a acoperi lipsa unor propuneri economice.
„Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură. Lipsa de soluții nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i așa, Dani Motreanu?! Nu-i așa, Siegfried?!”
Mesaj înaintea consultărilor de la Cotroceni
Sorin Grindeanu a acuzat PNL că s-ar afla la guvernare de mai mulți ani fără să fi câștigat alegerile și a susținut că formațiunea liberală ar reprezenta o sursă de blocaj politic.
„De șapte ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri. Ați devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj.”
Înaintea consultărilor de la Cotroceni, liderul PSD a afirmat că discuțiile vor arăta cine dorește identificarea unei soluții politice și cine ar menține situația actuală.
„Memoria românilor nu poate fi rescrisă. Iar mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD”, a concluzionat liderul PSD.
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