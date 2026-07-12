Mister la o groapă de gunoi din Republica Moldova: sute de permise de conducere românești, abandonate
SURSA FOTO: Capital - Permis de conducere
Un ONG din Republica Moldova a sesizat public faptul că ar fi descoperit „sute, ba chiar mii de permise de conducere româneşti” într-o groapă de gunoi din localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. Organizația a solicitat autorităților să demareze verificări pentru stabilirea situației documentelor identificate.
Documente asemănătoare unor permise românești, descoperite la gunoi
Garda Națională de Mediu din Republica Moldova, organizație neguvernamentală, a publicat informația pe pagina sa de Facebook, susținând că documentele ar fi fost găsite la groapa de gunoi din Porumbeni. Reprezentanții instituției nu au prezentat însă, în mesajul public, confirmări oficiale privind autenticitatea documentelor.
Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din România a anunțat că a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public și că au fost începute verificări pentru clarificarea situației.
Autoritățile române verifică autenticitatea documentelor semnalate:
„Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări a luat act de informaţiile apărute în spaţiul public privind documentele identificate în Republica Moldova. În acest moment, autenticitatea documentelor şi circumstanţele în care acestea au ajuns în locaţia respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia”, au transmis reprezentanții instituției.
Verificările continuă pentru stabilirea provenienței documentelor
Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a precizat că se află în legătură cu autoritățile competente din Republica Moldova pentru obținerea informațiilor necesare și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de documentele descoperite.
Reprezentanții instituției au menționat că stabilirea autenticității documentelor necesită verificări specifice, iar aspectele privind proveniența acestora și modul în care au ajuns în acel loc nu pot fi confirmate înainte de finalizarea procedurilor.
„În funcţie de rezultatele verificărilor şi de informaţiile transmise prin canalele de cooperare instituţională, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Până la finalizarea verificărilor, nu ne putem pronunţa cu privire la autenticitatea documentelor, provenienţa acestora sau împrejurările în care au fost identificate”, au mai transmis oficialii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări.
Autoritățile urmează să stabilească dacă documentele găsite sunt permise de conducere autentice, copii, documente nevalabile sau alte materiale care prezintă asemănări cu actele emise în România.
Până la finalizarea verificărilor realizate prin cooperarea dintre instituțiile competente din România și Republica Moldova, nu există o confirmare oficială privind natura documentelor descoperite la groapa de gunoi din Porumbeni.
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