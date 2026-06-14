Permisele auto fără termen de valabilitate ar putea dispărea. Ce schimbări pregătesc autoritățile pentru șoferi

Republica Moldova continuă procesul de armonizare a legislației cu normele Uniunii Europene, iar una dintre schimbările care se pregătesc vizează permisele de conducere emise fără termen de valabilitate. Autoritățile spun că aceste documente rămân valabile în prezent, însă situația s-ar putea schimba pe măsură ce țara avansează în procesul de aderare la UE.

Pe lângă această modificare, sunt pregătite și reguli noi privind valabilitatea permiselor pentru șoferii vârstnici și pentru persoanele cu anumite afecțiuni medicale din Republica Moldova.

Directorul adjunct al Agenției Servicii Publice (ASP), Iurie Cristea, a explicat în cadrul unui raport prezentat în Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică faptul că noul model de permis de conducere lansat la sfârșitul lunii mai nu anulează automat documentele emise anterior.

Totuși, oficialul a precizat că normele europene nu acceptă permise de conducere fără o dată clară de expirare. Din acest motiv, autoritățile ar putea fi nevoite să adopte măsuri pentru înlocuirea acestora în perioada următoare, transmite ea.md.

Potrivit lui Iurie Cristea, există un număr semnificativ de permise emise fără termen de valabilitate, iar mulți cetățeni se întreabă ce se va întâmpla cu aceste documente după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. El a explicat că documentele sunt în continuare valabile și pot fi utilizate pe teritoriul țării, însă regulile europene impun existența unui termen de valabilitate pentru toate permisele de conducere.

Oficialul a arătat că este posibil ca la nivel național să fie adoptate decizii privind preschimbarea acestor documente. Astfel, persoanele care conduc exclusiv în Republica Moldova ar putea beneficia de o perioadă de tranziție, în timp ce șoferii care intenționează să circule în afara țării vor trebui să își schimbe permisul într-un termen care va fi stabilit ulterior.

„Există un număr destul de mare de permise de conducere emise fără termen de valabilitate, iar mulți cetățeni se întreabă care va fi soarta acestora în contextul introducerii noului model de permis de conducere. Aceste documente rămîn valabile și în prezent. Totuși, în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, trebuie să ținem cont de anumite cerințe comunitare. În spațiul european nu sînt acceptate permisele de conducere fără termen de valabilitate. Pe măsură ce ne apropiem de procesul de aderare, este posibil să fie luate și decizii la nivel național în acest sens. Astfel, cetățenii care conduc exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova ar putea beneficia de o perioadă de tranziție. În schimb, cei care intenționează să circule în afara țării vor trebui, într-un termen rezonabil, să își preschimbe permisul de conducere”, a explicat directorul adjunct al ASP, Iurie Cristea.

Noile reglementări inspirate din legislația europeană prevăd și modificări importante în ceea ce privește monitorizarea stării de sănătate a conducătorilor auto.

Una dintre schimbări vizează șoferii cu vârsta de peste 70 de ani. Pentru această categorie, permisele de conducere ar urma să fie valabile doar cinci ani, comparativ cu perioada standard de zece ani aplicată în prezent pentru majoritatea conducătorilor auto.

În același timp, persoanele care suferă de anumite afecțiuni medicale cronice sau care poartă ochelari de vedere ar putea fi obligate să efectueze controale medicale mai frecvente.

Conform noilor reguli, în locul verificării medicale realizate la intervale mai mari, aceste persoane ar putea fi nevoite să prezinte documente medicale o dată la doi ani pentru a demonstra că îndeplinesc condițiile necesare conducerii unui autovehicul în siguranță.

Reprezentanții Agenției Servicii Publice susțin că toate modificările vor fi anunțate oficial înainte de intrarea în vigoare și că vor exista perioade de tranziție suficiente pentru ca șoferii să se poată adapta noilor cerințe. În prezent, permisele fără termen de valabilitate rămân valabile, iar autoritățile nu au stabilit încă un calendar oficial pentru eventualele preschimbări.