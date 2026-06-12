Încă o țară aprobă testarea vehiculelor autonome pe drumuri publice

Începând cu luna iulie, vehiculele autonome vor putea fi testate pe drumurile publice din Portugalia, conform unui nou decret-lege care impune reguli stricte privind siguranța, asigurările și supravegherea, potrivit celor relatate de euronews.com.

Vehiculele echipate cu sisteme de conducere autonomă vor fi evaluate în trafic real, cu scopul de a studia implementarea noilor tehnologii. Conform legislației, condusul autonom va „contribui la democratizarea mobilității prin promovarea incluziunii cetățenilor care nu pot conduce din cauza unor constrângeri fizice sau de altă natură”.

Guvernul portughez menționează că reglementarea va „permite soluții noi și diferite pentru mobilitatea individuală și colectivă, contribuind la optimizarea flotei de vehicule și la reducerea ineficiențelor inerente modelului actual de mobilitate bazat pe vehicule deținute în mod privat și utilizate individual”.

Decretul definește cadrul legal pentru testarea tehnologiei pe drumurile publice, sub rezerva obținerii unei licențe și a respectării unor cerințe tehnice, operaționale și de siguranță. Studiile vor fi realizate de laboratoare de cercetare, instituții de învățământ superior și companii din sectoarele auto, infrastructură și transporturi.

Una dintre principalele obligații este asigurarea obligatorie, cu o acoperire minimă de patru ori mai mare decât nivelul obișnuit, care trebuie să acopere daunele corporale sau materiale cauzate terților de vehiculele autonome. Organizațiile trebuie să prezinte, de asemenea, un plan de atenuare a riscurilor și să demonstreze implementarea unor măsuri de securitate cibernetică capabile să prevină accesul neautorizat la sistemele vehiculelor.

Testele trebuie notificate anterior, iar la final se depune un raport care să includă „o descriere a oricărui accident, incident grav sau incident care a avut loc în timpul efectuării acestora”.

Șoferul și operatorul responsabil pentru sistemele extrem de automatizate sau complet automatizate trebuie să dețină permis de conducere de cel puțin șase ani și să nu fi comis nicio infracțiune rutieră în ultimii cinci ani. În timpul testelor, limitele de viteză vor fi reduse cu 20 de kilometri pe oră, iar limitele de alcoolemie vor fi echivalente cu cele aplicate șoferilor profesioniști.

Atât șoferul, cât și operatorul nu pot conduce mai mult de trei ore consecutive și trebuie să ia pauze de cel puțin o oră. Vehiculele testate trebuie să fie echipate cu sisteme capabile să înregistreze informații detaliate, inclusiv caracteristicile sistemului automatizat, identificarea persoanei care exercită controlul dinamic al mașinii și istoricul intervențiilor.

Vehiculele trebuie să stocheze date despre comenzile la distanță și comunicațiile cu alte vehicule, infrastructura rutieră și puncte de conexiune digitală. Permisele emise în străinătate vor fi valabile în Portugalia, după depunerea unei cereri de recunoaștere la președintele consiliului de administrație al Institutului pentru Mobilitate și Transporturi (IMT).

Această reglementare oferă un cadru clar pentru testarea tehnologiilor de conducere autonomă, cu accent pe siguranță, asigurări și supraveghere detaliată.