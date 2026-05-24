Mulți pornesc de la ideea că, dacă mașina are sisteme moderne de asistență, răspunderea se mută automat de la șofer către producător. În realitate, lucrurile nu funcționează așa.

Sistemele ADAS, adică frânarea automată, menținerea benzii, avertizarea la schimbarea benzii sau limitarea inteligentă a vitezei, sunt create pentru a ajuta șoferul, nu pentru a-l înlocui complet.

FIA arată într-o analiză privind aceste sisteme că ele sunt gândite ca sprijin pentru conducătorul auto, iar responsabilitatea principală pentru controlul vehiculului rămâne la persoana aflată la volan.

Asta înseamnă că, dacă șoferul ignoră avertismentele, dezactivează sistemele sau nu intervine când trebuie, răspunderea rămâne în principal la el.

Faptul că mașina „ar fi trebuit să frâneze singură” nu este suficient pentru a elimina automat răspunderea umană.

Nu toate mașinile inteligente sunt tratate la fel din punct de vedere juridic. Există o diferență uriașă între o mașină care doar asistă șoferul și una care preia efectiv anumite decizii de conducere.

La nivelurile clasice de automatizare, cum sunt sistemele obișnuite de asistență, șoferul controlează permanent vehiculul și trebuie să fie atent în orice moment.

La nivelurile mai avansate, cum este conducerea autonomă de nivel 3, mașina poate prelua temporar funcții importante, dar șoferul trebuie să fie pregătit să intervină rapid.

Abia la nivelurile 4 și 5, unde intervenția umană devine minimă sau aproape inexistentă, răspunderea se poate muta mai clar spre producător sau spre entitatea care controlează sistemul automatizat. Analizele juridice europene arată exact această diferență între simplele sisteme ADAS și conducerea autonomă reală.

De aceea, nu orice accident cu o mașină modernă înseamnă automat răspundere pentru producător.

Aici apare partea cea mai sensibilă. Dacă accidentul a fost provocat de o eroare de software, de o actualizare greșită, de un defect de proiectare sau de lipsa unor avertizări clare privind funcționarea sistemului, discuția juridică se schimbă.

O Directivă europeană privind răspunderea pentru produse defecte, Directiva (UE) 2024/2853, tratează în mod expres software-ul ca produs. Asta înseamnă că nu mai vorbim doar despre o piesă fizică defectă, ci și despre software integrat, actualizări digitale și sisteme AI. Parlamentul European arată că directiva include software-ul, AI-ul și vehiculele autonome în sfera răspunderii pentru produse defecte.

Dacă o eroare software contribuie direct la accident, producătorul poate ajunge să răspundă pentru prejudiciu. În această situație nu mai discutăm despre neatenția șoferului, ci despre un produs defect.

Mașinile moderne primesc frecvent actualizări software după cumpărare. Uneori acestea modifică modul în care funcționează frânarea automată, sistemele de siguranță sau reacția senzorilor. Practic, mașina nu mai este exact aceeași ca în ziua în care a fost cumpărată.

Directiva europeană menționată extinde răspunderea și asupra acestor actualizări ulterioare. Răspunderea poate acoperi inclusiv defecte apărute după vânzare prin actualizări software sau modificări rezultate din machine learning.

Asta înseamnă că un update defect poate deveni parte esențială într-un litigiu privind accidentul. Astfel, nu mai este suficient să se verifice doar starea mecanică a mașinii. Devine important și istoricul software.

Din iulie 2024, toate vehiculele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să aibă anumite sisteme ADAS obligatorii, precum asistența inteligentă pentru viteză sau menținerea benzii.

Mulți cred că, dacă aceste sisteme sunt impuse de lege, producătorul răspunde automat pentru orice accident. Nu este însă așa.

Dacă sistemul avertizează corect și șoferul ignoră intervenția, răspunderea rămâne la conducătorul auto. Dacă însă sistemul funcționează defectuos și produce o reacție periculoasă care putea fi prevăzută și evitată, discuția se schimbă.

Totul depinde de cauza concretă a accidentului și de expertiza tehnică.

Pentru victima accidentului, prima discuție rămâne de obicei cu asiguratorul. Dar dacă se dovedește că problema reală a fost un defect de software sau o eroare a sistemului automatizat, asiguratorul poate încerca ulterior recuperarea sumelor de la producător.

Această logică devine tot mai importantă pe măsură ce mașinile devin mai dependente de software și mai puțin de reacția exclusiv umană.

În astfel de cazuri, expertiza tehnică devine esențială. Nu mai este suficient doar să se stabilească cine era la volan, ci și ce a făcut efectiv sistemul mașinii în acel moment.

Aceasta este una dintre cele mai periculoase presupuneri. Faptul că mașina frânează singură, menține banda sau adaptează viteza nu înseamnă că șoferul este automat scos din ecuație.

În prezent, în majoritatea cazurilor, șoferul rămâne principalul responsabil pentru controlul vehiculului. Doar atunci când există un defect real de produs, o eroare software demonstrabilă sau un nivel foarte ridicat de automatizare, răspunderea se poate muta semnificativ spre producător.

Pe măsură ce mașinile devin mai inteligente, accidentele devin și mai complicate juridic. Nu se mai discută doar despre cine a greșit, ci și despre cine controla, în acel moment, decizia de pe șosea.