Evoluția tehnologică a industriei auto a transformat vehiculele moderne în adevărate centre de date mobile, însă această transformare vine cu riscuri de securitate fără precedent, mai ales dacă ne referim la autoturismele fabricate în China.

Experții canadieni au lansat un avertisment sever cu privire la nivelul extrem de ridicat de echipamente de asistență bazate pe camere și senzori care dotează mașinile de ultimă generație.

Aceștia susțin că acest arsenal tehnologic reprezintă un risc major de spionaj, în special în contextul expansiunii mărcilor chinezești pe piețele occidentale.

Intrarea masivă a brandurilor auto din China pe piața canadiană a pus autoritățile și specialiștii în stare de alertă.

Expertul George Takach a subliniat că orice consumator care achiziționează un vehicul electric fabricat în China pentru a-l utiliza în Canada trebuie să fie pe deplin conștient de aceste pericole, notează Automotive News Canada. Potrivit acestuia, riscurile nu sunt doar teoretice, ci se bazează pe capacitatea tehnică a mașinilor de a colecta și transmite informații sensibile către servere externe.

Contextul este favorizat de politicile comerciale actuale. Canada a redus substanțial tarifele vamale pentru automobilele chinezești la un nivel de doar 6,1%, facilitând astfel pătrunderea unor giganți precum BYD sau Chery.

Deși autoritățile canadiene au replicat acestor îngrijorări invocând legislația actuală care pedepsește spionajul și prelucrarea abuzivă a datelor, experții consideră că aceste măsuri sunt insuficiente pentru a opri fluxul tehnologic de informații.

Specialiștii în securitate își bazează argumentația pe precedentul telefoanelor mobile și al echipamentelor de comunicații chinezești, despre care s-a demonstrat în trecut că pot prelua și transmite date fără acordul utilizatorului.

Mai mult, George Takach a explicat că Beijingul a pus deja la punct un sistem masiv de supraveghere și analiză a datelor propriilor cetățeni, unde informațiile colectate de vehiculele electrice joacă un rol esențial. În opinia sa, nu există niciun motiv logic pentru a crede că autoritățile chineze nu ar dori să obțină fluxuri similare de date și de la mașinile utilizate în afara granițelor lor.

„China a creat un sistem masiv de supraveghere și analiză a datelor cetățenilor săi, iar datele provenite de la vehiculele electrice contribuie la acest sistem. Nu există niciun motiv să credem că Beijingul nu ar dori fluxuri de date similare de la mașini”, le-a atras el atenția canadienilor.

Această îngrijorare nu este limitată la continentul american. În Europa, Polonia a luat deja măsuri concrete, interzicând prezența mașinilor electrice produse în China în proximitatea bazelor militare din întreaga țară.

Decizia a venit după ce un grup de experți polonezi a demonstrat capacitatea vehiculelor electrice de a colecta date ultrasensibile prin intermediul sistemelor ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Senzorii, microfoanele și camerele video, concepute inițial pentru siguranța traficului, pot fi utilizate pentru a cartografia terenul și a înregistra mișcările de trupe.

Interesant este faptul că acest război al datelor nu vizează doar producătorii chinezi. Scandaluri similare au vizat în trecut compania Tesla, ceea ce a determinat China să interzică personalului său militar să conducă mașini americane la locul de muncă.

Totuși, în cazul mașinilor chinezești din Europa, situația este complicată de legislația GDPR. Deși orice colectare de date necesită acordul persoanei, experții avertizează că monitorizarea și dovedirea transmisiunilor clandestine către baze de date externe rămân provocări tehnice extrem de dificil de gestionat.