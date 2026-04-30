De fapt, după cum ne-a obișnuit, organizația care conduce fotbalul reușește să transfere o mare parte din riscurile financiare către națiunile care organizează competiția. Se estimează că la 12 din ultimele 14 ediții organizatorii au pierdut bani.

Cheltuielile totale legate de turneul final în perioada 2023-2026 sunt estimate să ajungă la 13,9 miliarde USD. În această sumă sunt cuprinse investițiile publice în infrastructură și securitate, cheltuielile de promovare, costurile operaționale, cele pentru logistică și transmitere a competiției.

Bugetul alocat de FIFA se ridică la 3,8 miliarde USD, din care 727 de milioane USD sunt alocate pentru recompense, iar 1,12 miliarde pentru costuri operaționale. În acest an, federația Internațională a decis să reducă cu 100 de milioane USD costurile operaționale și să crească la 871 de milioane USD contribuția pentru echipele participante.

Deși concentrează mare parte din veniturile globale, inclusiv sponsorizări globale, vânzări de bilete, publicitate și drepturi de televizare, modelul financiar al FIFA transferă mare parte din costuri către orașele organizatoare și guvernele statelor. Securitatea, mobilitatea urbană, serviciile de urgență, zonele pentru fani și reglementările comerciale revin comunităților locale unde se dispută meciuri. 11 orașe organizatoare sunt din SUA, 3 din Mexic și 2 din Canada.

Canada a primit spre organizare 13 meciuri: 7 în Vancouver și 6 în Toronto. Costurile legate de aceste meciuri sunt estimate undeva între 390 și 450 de milioane USD pentru Vancouver și 280 de milioane USD pentru Toronto. Mexico organizează meciuri în Mexico City (Azteca), Guadalajara (Akron) și Monterrey (BBVA Stadium). Guvernul din Mexic a bugetat în jur de 100 de milioane USD pentru proiectele de mobilitate urbană și infrastructură și a acordat facilități fiscale pentru organizațiile implicate .

În schimb, deși Guvernul SUA a alocat 630 de milioane USD pentru Cupa Mondială, mare parte din cheltuieli au fost lăsate în seama orașelor implicate. Acestea au trebuit să găsească soluții pentru a face față cheltuielilor. Se estimează că doar evenimentele „FunFest” ar costa circa 1 milion USD pe zi, în timp ce cheltuielile totale ar ajunge la 150-200 de milioane USD pentru fiecare oraș. Multe din acestea au făcut cereri pentru suplimentare la bugetul general sau au introdus diverse taxe care riscă să facă din Mondialul nord – american cel mai scump turneu final.

Cupa Mondială a avut mereu o componentă populară. Meciurile din faza grupelor reprezentau o oportunitate pentru suporterii, comunitățile de imigranți și familiile jucătorilor unor echipe naționale mai puțin cunoscute, să trăiască emoțiile participării pe stadion.

Politica vizelor, scumpirea facilităților și chiar prețul biletelor vor restricționa în acest an accesul multor oameni. Spre exemplu, prețul unui bilet la meciul Austria – Algeria este de circa 400 USD. La meciul Brazilia – Maroc s-au vândut bilete cu prețul de 2.700 USD. Dacă la vânzare directă prețul unui bilet pentru finală a ajuns la 10.990 USD, pe platforma de revânzare oficială a FIFA, 4 locuri în finală au fost vândute cu 9 milioane USD. Cum Federația internațională are comision de 15% atât de la vânzător, cât și de la cumpărător, se poate spune că aceasta girează mercantilizarea evenimentului în dauna celor care economisesc ani de zile pentru o experiență unică.

Pentru FIFA, toate aceste taxe înseamnă încasări suplimentare. Se estimează că veniturile în perioada 2023-2026 vor fi de circa 11 miliarde USD. Comparativ, la CM Qatar 2022 s-au obținut venituri de 7 miliarde USD. Una din cauzele unui profit anticipat extraordinar o reprezintă infrastructura existentă. Se estimează ca drepturile de difuzare să sară de 4 miliarde USD, iar veniturile din sponsorizări să atingă 2,8 miliarde USD. Dacă în Qatar 2022 veniturile din zilele cu meciuri au fost cifrate la 950 de milioane USD, în acest an acestea ar putea ajunge la 3 miliarde USD.

Se estimează că la nivel mondial, CM 2026 va genera venituri de 80 de miliarde USD. Evenimentul va atrage circa 6,5 milioane de vizitatori și va crea peste 850.000 de locuri de muncă în turism si entertainment, transport, infrastructură și servicii. Statele Unite vor beneficia cel mai mult. Se estimează un aflux de peste1,4 milioane de vizitatori, din care 60% vor veni special pentru meciurile de la Cupa Mondială.

Consiliul FIFA din decembrie 2025 a aprobat un buget de 727 de milioane USD pentru premii. Succesul financiar a permis ca la Consiliul din 28 aprilie de la Vancouver acesta să fie mărit la 871 de milioane USD. Astfel, subvenția pentru „pregătire” a crescut de la 1,5 milioane la 2,5 milioane, iar cea pentru „participare” de la 9 milioane USD la 10 milioane USD.

Conform algoritmului de acordare a premiilor, o națională care participă la Cupa Mondială 2026 va primi garantat 12,5 milioane USD, chiar dacă pierde toate cele 3 meciuri din grupă.

Premiile la Mondialul nord-american au crescut cu 50% față de cele din Qatar și vor fi distribuite după următorul algoritm, în funcție de faza eliminării: