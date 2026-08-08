Tragedie pentru Lionel Messi: tatăl și agentul său, Jorge Messi, a murit

Lionel Messi trece printr-un moment devastator. Tatăl său, Jorge Messi, omul care i-a fost alături încă din copilărie și care a avut un rol decisiv în cariera sa, a murit. Discret, dar esențial în spatele succeselor fiului său, Jorge lasă în urmă o familie îndurerată.

Jorge Messi, tatăl și agentul legendarului fotbalist argentinian Lionel Messi, a murit. A decedat la vârsta de 68 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa argentiniană și în publicații sportive internaționale, Jorge s-a stins din viață într-o clinică din Rosario, orașul natal al familiei Messi, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Jorge a decedat vineri seară, la ora 22:00, într-o clinică din Rosario. El suferea de o boală nemiloasă de mai mult timp.

Sanatorio Centro, spitalul privat din Rosario în care Jorge a murit, a emis un comunicat prin care a confirmat decesul. Medicii nu au prezentat cauza morții lui.

„Sanatorio Centro, prin directorul său medical, are misiunea dureroasă de a anunțat moartea pacientul Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, care s-a produs astăzi (n.r. pe 8 august), la ora 02:00. Suntem alături de familie și de apropiați în aceste momente complicate și ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe. Având în vedere legile privind protecția datelor pacienților și din respect pentru intimitatea familiei, nu vor fi furnizate alte detalii privind motivele medicale și circumstanțele în care s-a produs decesul”, se arată în comunicatul spitalului.

Familia Messi nu a oferit vreo reacție oficială până la momentul redactării acestui articol. Federații și organizații fotbalistice din întreaga lume au reacționat și și-au exprimat regretul provocat de moartea lui Jorge Messi.

„CONMEBOL regretă profund trecerea în neființă a lui Jorge Messi, tatăl fotbalistului argentinian Lionel Messi. Le suntem alături cu respect și afecțiune lui Lionel, familiei sale, prietenilor și celor dragi în acest moment de profundă durere. Fie ca el să se odihnească în pace”, au scris cei de la CONMEBOL, omologul UEFA în America de Sud, pe pagina oficială de Twitter.

Jorge Messi a fost una dintre cele mai importante persoane din viața și cariera lui Lionel Messi. Acesta a fost omul care i-a fost alături încă de la primii pași în fotbal și care a avut un rol decisiv în drumul său spre Barcelona.

Jorge a fost cel care a luptat pentru ca fiul său să primească tratamentul necesar în copilărie, pe vremea când Lionel era doar un junior la Newell’s. Tot el a rămas lângă el în Barcelona, atunci când familia Messi a decis să încerce aventura europeană, în timp ce mama fotbalistului, Celia Cuccittini, se ocupa de partea familiei rămasă la Rosario.

Jorge a fost soțul Celiei Cuccittini și tatăl lui Lionel, Rodrigo, Matias și Maria Sol. De-a lungul anilor, a fost considerat unul dintre pilonii carierei lui Leo, omul care i-a gestionat multe dintre obligațiile din afara terenului și care i-a protejat liniștea.

Deși a avut un rol uriaș în cariera celui mai mare fotbalist argentinian al generației sale, Jorge a preferat mereu discreția. A oferit foarte puține interviuri și a ales să rămână în plan secund, departe de expunerea publică.

De-a lungul anilor, Jorge a reprezentat o prezență discretă, dar esențială în cariera fiului său. El a preluat toate responsabilitățile din afara terenului, asigurându-se că Lionel primește tratamentul medical necesar încă de pe vremea când evolua ca junior la Newell’s Old Boys. Ulterior, a călătorit alături de el pentru a-i deschide drumul spre fotbalul european la FC Barcelona, în timp ce mama jucătorului a rămas la Rosario pentru a se ocupa de restul familiei.

Înainte ca Leo să devină un star mondial, tatăl său lucra ca șef de secție într-o fabrică de oțel, în timp ce Celia Cuccittini, mama fotbalistului, muncea într-un atelier de bobine magnetice și făcea curățenie în case. Jorge a fost fost tehnician chimist și șef de secție la fabrica de oțel Acindar din apropiere de Rosario.

La vârsta de 11 ani, pe când era legitimat la Newell’s, Lionel a fost diagnosticat cu deficit de hormon de creștere. Tatăl lui a făcut tot posibilul pentru a-i asigura tratamentul necesar, ale cărui costuri erau estimate la 900 de dolari lunar.

Ulterior, în calitate de tutore și reprezentant al promițătorului fotbalist, Jorge a convins-o pe FC Barcelona să-i transfere fiul și să-i acopere tratamentul. Leo avea 13 ani când s-a mutat, alături de tatăl lui, în Spania. Restul este istorie.

Jorge se confrunta de câteva luni, de la începutul anului, cu probleme de sănătate. El fusese internat în spital la începutul acestui an și a făcut o serie de analize cardiovasculare și neurologice. Un diagnostic nu a fost făcut, însă, public de către familie.

Conform informațiilor apărute în presa argentiniană, Jorge lupta de multă vreme cu o boală care nu a fost numită. În luna iunie, pe durata Campionatului Mondial, în contextul zvonurilor despre starea sa de sănătate, familia Messi a informat că acesta „trece printr-o problemă de sănătate” și că, la acel moment, evoluția era favorabilă.

Problemele de sănătate ale lui Jorge l-au afectat serios pe Lionel. După ce a marcat în meciul Argentinei cu Algeria de la Cupa Mondială, fotbalistul a început să plângă.

„Îmi place foarte mult să joc fotbal, este pasiunea mea încă de când eram mic. Când sunt în formă bună, dau tot ce am pe teren. Am plâns după primul gol, dar dintr-un motiv care n-are absolut nicio legătură cu fotbalul. Am trecut prin momente dificile, dar le sunt recunoscător întregii delegații și coechipierilor mei, pentru că mi-au fost mereu alături și mi-au dat multă putere”, spunea Lionel la finalul meciului cu Algeria.

Legendarul fotbalist a explicat că emoția nu avea legătură cu partida sau cu reușita sa, ci cu dificultățile prin care trecea în viața personală.

„A fost ceva complet fără legătură cu fotbalul. Am trecut prin câteva zile dificile, dar sunt recunoscător întregii delegații și colegilor mei de echipă, deoarece au fost mereu alături de mine și mi-au oferit multă putere”, afirmase Lionel la zona mixtă.

Deși a apărut rar în spațiul public și a postat doar sporadic pe rețelele de socializare pentru a sărbători succesele fiului său, Jorge obișnuia să fie mereu în tribune la turneele finale. Tocmai de aceea, absența sa din SUA pe durata Cupei Mondiale a ridicat semne de întrebare.

Alături de echipă s-au aflat soția fotbalistului, Antonella, împreună cu cei trei copii, Ciro, Mateo și Thiago, însă Jorge nu a mai fost prezent. La Campionatele Mondiale, el fusese în mod obișnuit o prezență constantă alături de familia lui Lionel.

În timpul turneului au apărut și informații potrivit cărora starea de sănătate a tatălui lui Leo se deteriorase. Acum, vestea morții sale pune în perspectivă absența lui Jorge de la ultima mare competiție la care fiul său a participat.

În luna iunie, după victoria Argentinei cu 3-0 în fața Algeriei, o informație falsă despre familia lui Lionel a provocat agitație în presa din această țară. Prezentatoarea TV Florencia Peña a anunțat în direct, din greșeală, că Jorge ar fi murit, deși acesta era încă în viață. Vestea s-a dovedit rapid a fi falsă. Familia fotbalistului a infirmat imediat informația și a precizat că tatăl lui Messi era în viață, dar avea probleme de sănătate și se afla sub supraveghere medicală.

Florencia Peña și-a asumat public greșeala și și-a cerut scuze, explicând că a transmis informația după ce a presupus că aceasta fusese verificată de colegii din redacție. Ulterior, prezentatoarea și-a dat demisia de la postul Luzu TV, în urma scandalului generat de eroare.