Pleci în concediu? Cinci obiecte pe care nu trebuie să le pui niciodată în bagajul de cală

O simplă greșeală făcută atunci când îți pregătești bagajul poate transforma vacanța într-un adevărat coșmar. Trei companii aeriene importante ne avertizează că anumite obiecte nu ar trebui puse niciodată în bagajul de cală deoarece pot fi pierdute, deteriorate sau chiar reprezintă un risc pentru siguranța zborului.

Atunci când pleci în concediu, există câteva obiecte pe care este recomandat să nu le pui niciodată în bagajul de cală.

Ryanair, Jet2 și TUI atrag atenția că acestea ar trebui transportate în bagajul de mână, atât din motive de siguranță, cât și pentru a evita neplăcerile în cazul în care valiza ajunge cu întârziere la destinație. Avertismentul nu se referă doar la obiectele interzise, precum armele sau materialele inflamabile, ci și la lucruri esențiale pentru călătorie.

Printre cele mai importante se numără medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Deși mai puțin de 1% dintre bagajele de cală se pierd definitiv, acestea pot fi direcționate greșit și pot ajunge la destinație cu întârziere.

Dacă medicamentele sunt în bagajul de mână, riscul de a rămâne fără tratamentul necesar este mult mai mic, iar eventualele întârzieri ale bagajului nu vor afecta administrarea dozelor.

Companiile aeriene recomandă, de asemenea, ca bateriile externe, țigările electronice și alte dispozitive care conțin baterii cu litiu să fie transportate exclusiv în bagajul de mână. Măsura este impusă din motive de siguranță deoarece aceste baterii prezintă un risc de incendiu. În plus, unele companii stabilesc limite privind numărul dispozitivelor electronice permise la bord.

Ryanair și Jet2 permit maximum 15 dispozitive electronice personale pentru fiecare pasager, iar Ryanair acceptă cel mult 20 de baterii cu litiu sau baterii externe, fiecare având o capacitate de până la 100 Wh.

Obiectele de valoare, precum bijuteriile, banii sau alte bunuri scumpe, ar trebui și ele păstrate în bagajul de mână. În timpul manipulării bagajelor de cală există riscul ca acestea să fie deteriorate sau pierdute.

Chiar dacă asigurarea de călătorie acoperă astfel de situații, despăgubirile sunt, de regulă, limitate și pot să nu acopere valoarea reală a bunurilor.

Pentru cei care merg într-o vacanță la mare, companiile aeriene recomandă și transportarea costumului de baie în bagajul de mână. Dacă bagajul de cală întârzie, turiștii își pot începe concediul și pot merge la plajă sau la piscină fără să aștepte livrarea valizei.

Tot în bagajul de mână ar trebui păstrate încărcătorul și adaptorul telefonului. După sosirea la destinație, bateria telefonului poate fi descărcată, iar accesul rapid la aceste accesorii permite încărcarea imediată a dispozitivului, fără a fi nevoie să aștepți recuperarea bagajului de cală.