Schimbare majoră pentru țigările electronice: ce ar putea dispărea de pe ambalajele produselor de vapat
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Țigările electronice cu ambalaje colorate, denumiri inspirate de dulciuri sau arome asociate cu produse precum cocktailurile ar putea fi supuse unor noi restricții. Măsurile fac parte dintr-un plan guvernamental care urmărește reducerea atractivității produselor de vapat pentru copii și tineri.
Țigările electronice ar putea avea un aspect complet diferit: planurile care vizează protejarea copiilor
Guvernul britanic a lansat o consultare publică cu durata de 12 săptămâni privind modificările propuse pentru comercializarea țigărilor electronice. Secretarul Sănătății, James Murray, a declarat că există îngrijorări legate de numărul tinerilor care sunt atrași să experimenteze aceste produse.
Conform propunerilor prezentate, ambalajele țigărilor electronice ar urma să fie mai simple, cu restricții mai stricte privind elementele de branding. De asemenea, aromele ar putea fi descrise prin denumiri neutre, precum „măr” sau „cola”, în locul unor nume concepute pentru a atrage atenția copiilor.
O altă măsură analizată prevede mutarea produselor de vapat în magazine, după un model similar celui utilizat pentru comercializarea țigărilor și a produselor din tutun.
Restricții privind designul și promovarea produselor de vapat
Specialiștii în sănătate susțin că produsele care conțin nicotină nu ar trebui să folosească ambalaje în culori puternice, imagini inspirate din desene animate sau arome și denumiri care pot fi asociate cu preferințele copiilor.
James Murray a declarat: „Dovezile sunt clare: sunt prea mulți tineri care experimentează cu țigările electronice, atrași de gama de arome, culori strălucitoare și afișaje de marketing.”
Oficialul a adăugat: „Trebuie să acționăm acum pentru a reduce atracția țigărilor electronice dependente pentru copiii noștri.”
El a mai precizat: „Țigările electronice sunt mai puțin dăunătoare decât țigările clasice și pot juca un rol important în a ajuta fumătorii adulți să renunțe, dar nu ar trebui niciodată concepute sau comercializate în moduri care să tenteze copiii. Aceste propuneri se referă la găsirea echilibrului potrivit și îndemn pe toată lumea să-și spună părerea”.
Consultarea face parte dintr-un plan mai amplu privind reducerea consumului de nicotină
Consultarea de 100 de zile are loc după adoptarea recentă a Legii privind tutunul și țigările electronice (Tutun and Vapes Act). Actul legislativ include măsuri pentru crearea primei generații fără fum din Regatul Unit, prin protejarea copiilor împotriva dependenței de nicotină și menținerea accesului adulților fumători la produse de vapat care îi pot ajuta să renunțe la fumat.
Potrivit noilor prevederi, persoanele cu vârsta de 17 ani sau mai mici se confruntă cu o interdicție pe viață privind achiziționarea de țigări. Magazinele nu vor mai putea vinde produse din tutun persoanelor născute după 1 ianuarie 2009.
Legea oferă, de asemenea, autorităților posibilitatea de a extinde restricțiile privind utilizarea țigărilor electronice în anumite spații, inclusiv în mașinile unde se află copii, în locurile de joacă și în apropierea școlilor sau spitalelor.
Noi măsuri pentru limitarea accesului copiilor la produsele cu nicotină
Propunerile vin după interdicția privind țigările electronice de unică folosință și înaintea altor măsuri planificate, printre care restricționarea vânzării țigărilor electronice prin automate și oprirea publicității și sponsorizării pentru aceste produse.
Datele organizației caritabile Action on Smoking and Health arată că aproximativ un milion de tineri cu vârste între 11 și 17 ani din Marea Britanie, aproape unul din cinci, au declarat că au încercat țigările electronice în 2025.
Consultarea include și propuneri privind introducerea unor materiale informative în pachetele de țigări, pentru a indica fumătorilor unde pot găsi sprijin pentru renunțarea la fumat. De asemenea, autoritățile intenționează ca toate produsele din tutun, inclusiv hârtia pentru rulat țigări și trabucurile, să fie comercializate în ambalaje simple.
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