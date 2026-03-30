Senatul a adoptat luni, 30 martie, un proiect legislativ care prevede interzicerea strictă a fumatului pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Proiectul a fost adoptat cu 72 de voturi „pentru”, 3 „contra” și 33 de abțineri și modifică Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Potrivit prevederilor adoptate, interdicția nu se limitează doar la țigările clasice, ci se extinde la toate categoriile de produse care conțin tutun sau nicotină.

Astfel, persoanelor sub 18 ani le este interzis nu doar fumatul, ci și utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere, a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului, a produselor destinate inhalării fără ardere și a pliculețelor cu nicotină pentru uz oral.

În expunerea de motive se arată că această interdicție se aplică indiferent dacă consumul are loc în spații publice deschise sau închise.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Inițiativa legislativă are ca scop extinderea cadrului de protecție pentru minori, în condițiile în care pe piață au apărut numeroase alternative la fumatul clasic.

Noile prevederi includ în mod explicit produse precum dispozitivele electronice de încălzire a tutunului și pliculețele cu nicotină, care nu erau reglementate la fel de clar în legislația anterioară.

Prin această modificare, autoritățile urmăresc să elimine diferențele de tratament între diferitele tipuri de produse și să aplice aceleași reguli pentru toate formele de consum de nicotină.

În paralel cu aceste măsuri, datele internaționale arată diferențe între impactul diverselor produse asupra sănătății. Agenția Națională de Securitate Sanitară (ANSES) din Franța a publicat recent un raport amplu privind efectele țigărilor electronice.

Potrivit concluziilor prezentate, vapatul este considerat mai puțin dăunător decât fumatul, însă nu este lipsit de riscuri.

Raportul arată că fumatul este asociat cu efecte cardiovasculare severe, în timp ce utilizarea țigărilor electronice este legată de modificări considerate probabile, precum creșteri temporare ale tensiunii arteriale și ale ritmului cardiac sau afectarea temporară a funcției vaselor de sânge.

În același timp, aceste efecte par reversibile după încetarea utilizării.

La nivel respirator, diferențele sunt mai clare, fumatul fiind asociat cu boli precum bronhopneumopatia cronică obstructivă, cancerul pulmonar sau bronșitele cronice, în timp ce în cazul vapatului legăturile sunt considerate posibile sau insuficient demonstrate.

În ceea ce privește riscul de cancer, raportul nu indică o asociere clară pentru vapat, dar menționează existența unor modificări biologice care ar putea avea un rol în apariția proceselor tumorale.